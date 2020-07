Škole vo Vrútkach sa chcú pomstiť za útočníka Ivana († 22): Šokujúci list s detailami útoku

Šialené! Slovensko sa ešte nestihlo spamätať z tragédie vo Vrútkach a tamojšia spojená škola čelí ďalšej hrozbe. Dostala totiž anonymný výhražný list, v ktorom jej pisateľ hrozí útokom.

Listom plným vyhrážok, ktorý krátko po tragédii na Spojenej škole na Ulici M. R. Štefánika vo Vrútkach dostali viacerí adresáti, sa podľa televízie JOJ zaoberá už žilinská polícia.

Ten istý list dostala aj spravodajská televízia TA3. Autor korešpondencie vraj tvrdí, že má ísť o pomstu za útočníka Ivana Č. († 22), ktorý v škole pred tromi týždňami vyčíňal s nožom. Na chodbe školy vtedy zabil pedagóga Jaroslava Budza († 62), zranil riaditeľku školy a aj dve deti. Škole sa v liste vyhrážajú útokom strelnou zbraňou.

List by mal byť napísaný na počítači s obrovským množstvom gramatických chýb. „Bolo to znepokojivé, hlavne v dňoch, keď sme sa snažili, aby sa všetko vrátilo do normálu,“ reagoval pre televíziu JOJ šokovaný primátor Vrútok Branislav Zacharides.