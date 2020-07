Košice riešia existenčné problémy: Oceliari majú na krku státisícový dlh

Tipsportligový klub HC Košice eviduje dlhy vo výške 330-tisíc eur. Zároveň reálne hrozí, že košické A-mužstvo nebude hrať domáce zápasy v Steel aréne, ale vo výrazne menšej Crow aréne na Kavečianskej ceste.

Informoval o tom prezident klubu Július Lang počas komunitného fóra košickéoh klubu.

Podľa Langa je téma domáceho stánku košických hokejistov jedna z najhorúcejších. "Ak mám byť úprimný, tak dnes to reálne vyzerá, že budeme musieť ísť do Crow arény. Ešte stále však hľadáme riešenie, ako ostať v Steel aréne. Tá je pre nás prijateľnejšia z viacerých dôvodov," povedal Lang. Nielen košický klub, ale aj samotná Steel aréna je vo finančných problémoch. HC Košice má celkové dlhy vo výške 330-tisíc, pričom Steel aréne dlhuje 200-tisíc. "K týmto záväzkom sa hlásime a chceme ich uhradiť," netajil Lang. Finančné problémy košického klubu sa prehĺbili aj pre problémy generálneho sponzora. Ten podľa Langa poskytol počas uplynulých 20-tich rokov celkovo 40 miliónov eur, no nielen pre koronakrízu, ale aj pre krízu v oceliarskom priemyslu je jeho finančná podpora na nule.

Jej cieľ je vo výške 700-tisíc eur. "Keď sa nám to nepodarí vyzbierať, nebudeme schopní prihlásiť mužstvo do najvyššej súťaže," priznal Lang.

Predstavitelia košického klubu už viackrát vyslovili obavy z opätovného zatvorenia štadiónov pre možnú druhú vlnu pandémia koronavírusu. Aj preto sú opatrní vo viacerých smeroch a podobné správanie vnímajú aj zo strany Slovana Bratislava. Pritom práve ligová budúcnosť týchto dvoch tímov je otázna. "Pre Košice je problém hrať ligu bez Slovana Bratislava. Na zápasoch sme v podstate stratoví a v tomto nám vie Slovan pomôcť. Nie je tajomstvom, že Slovan zarábal na Košiciach a Košice na Slovane. Mám tým, samozrejme, na mysli vzájomné zápasy, ktoré sú pre fanúšikov oboch klubov mimoriadne zaujímavé," poznamenal Lang.