Blondínka sa vydala za väzňa: Keď zistíte, za čo sedí v base, rozum vám postojí

S manželom sa mimo múrov väznice nikdy nestretla. Ronnie Long (64) si odpykáva trest odňatia slobody v rozsahu 80 rokov. Spoznali sa cez listy, jeho manželka Ashleigh Long (34) je presvedčená o tom, že je nevinný.

Fotogaléria 11 fotiek v galérii

Ashleigh si študovala Ronnieho prípad a rozhodla sa ho kontaktovať. Ako uvádza portál Metro, dvojica si dopisovala prostredníctvom listov a Američanka tvrdí, že jej manžel je odsúdený neprávom. Posledných sedem rokov strávila lobovaním za jeho prepustenie. „Okamžite som vedela, že je nevinný,“ povedala Ashleigh z Durhamu v Severnej Karolíne.

S Ronniem sa prvýkrát stretli v októbri v roku 2013 a podľa jej slov sa „zaľúbila do jeho osobnosti“ v priebehu týždňov. Zosobášili sa v Nápravnom inštitúte Harnett v Lillington v Severnej Karolíne v roku 2014. Oddaná manželka Ashleigh si dokonca dala nad ľavý prsník vytetovať „Osloboďte Ronnieho Longa“.

Jeho podporovatelia sa domnievajú, že jeho odsúdenie za znásilnenie ženy bielej pleti v roku 1976 bolo rasovo motivované a že kľúčové dôkazy DNA, ktoré by ho zbavili viny, boli pred súdom zadržané. Jeho prípad si v máji vypočul odvolávací súd Spojených štátov amerických prostredníctvom online videa kvôli obavám zo šírenia koronavírusu.

Ak porota 15 sudcov rozhodne v prospech Ronnieho, mohol by byť oslobodený a po 44 rokoch by mohol opustiť múry väznice. „Z právneho hľadiska je najďalej ako kedykoľvek predtým,“ poznamenala Ashleigh, ktorá poukázala na to, že DNA testy nezodpovedajú tým Ronnieho a dodáva, že oblečenie, ktoré má byť kľúčovým dôkazom sa nikdy netestovalo a „štát priznáva, že ani nevie, kde je“.

„Neexistuje žiaden dôkaz, že by bol Ronnie Long na mieste činu alebo že by zločin spáchal,“ uviedol jeho právnik. Ashleigh skončila v škole, aby mohla bojovať za slobodu svojho manžela a začala pracovať v reštaurácii. Spustila petíciu na jeho prepustenie, ktorú podpísalo vyše 10 000 ľudí. „Ronnie potreboval niekoho, kto by sa zaoberal jeho prípadom 24 hodín denne, 7 dní v týždni a ja som bola osobou, ktorá mala najmenej povinností. Skutočne som si nemyslela, že to bude trvať 7 rokov. Je to úžasný chlap, ktorý dokáže prežiť tak dlho vo väzení aj napriek tomu, že je nevinný. Ronnie je rozumný a inteligentný,“ opisuje svojho manžela Ashleigh.