Trump spravil niečo, za čo ho budú nenávidieť na celom svete: Ako si to vôbec mohol dovoliť?!

Zdravotnícki experti v stredu skritizovali Spojené štáty americké za to, že sa rozhodli kúpiť takmer všetky svetové zásoby remdesiviru, ktorý je zatiaľ jediným liekom povoleným na liečbu ochorenia COVID-19.

Odborníci varujú, že takéto sebecké správanie sa predstavuje nebezpečný precedens pre pokusy o delenie sa s nedostatkovými spôsobmi liečby počas pandémie.

Americká vláda v utorok oznámila, že prezident Donald Trump dosiahol "úžasnú dohodu" o kúpe remdesiviru, ktorý vyrába Gilead Sciences. Ministerstvo zdravotníctva uviedlo, že Trump zabezpečil pre Američanov do septembra 500-tisíc dávok lieku, čo predstavuje 100% júlovej výrobnej kapacity Gileadu a 90% výrobnej kapacity v auguste a septembri.

Ohid Yaqub, ktorý pôsobí na University of Sussex, uviedol, že je z kroku USA sklamaný. "Jasne to značí neochotu spolupracovať s ostatnými krajinami a desivý vplyv, ktorý to má na medzinárodné dohody o právach duševného vlastníctva," napísal v stanovisku. Peter Horby, ktorý ktorý vedie veľký klinický test niekoľkých spôsobov liečby COVID-19, sa pre BBC vyjadril, že na zabezpečenie spravodlivých cien a prístupu ľudí a národov ku kľúčovým liekom je potrebný "silnejší rámec". Gilead podľa neho pravdepodobne čelil "istému miestnemu politickému tlaku".

Šéf Dánskej liekovej agentúry Thomas Senderovitz sa pre národného vysieľatela DR vyjadril, že počínanie USA by mohlo ohroziť Európanov i ďalších. "Nikdy som nič také nevidel. To, že sa spoločnosť rozhodne predať svoje zásoby iba do jednej krajiny. Je to veľmi zvláštne a celkom nevhodné. Práve teraz máme dosť, aby sme to zvládli cez leto, ak bude príjem pacientov taký, aký je teraz. Ak príde druhá vlna, môžeme čeliť problému," skonštatoval.

Už v začiatkoch pandémie USA odmietli vyviezť do zahraničia predobjednané masky a údajne tiež vyplatili lietadlá doručujúce ventilátory, ktoré boli pôvodne určené pre iné krajiny. Remdesivir je jediný liek, ktorý povolili v USA aj Európskej únii na liečbu pacientov s ťažkým priebehom COVID-19. Skoré testy lieku u takýchto pacientov ukázali, že po jeho nasadení opustili nemocnice rýchlejšie ako chorí, ktorým liek nepodali.