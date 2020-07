Počet prípadov koronavírusu vo svete desivo narastá: To najhoršie ešte len príde!

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v stredu oznámila, že za posledný týždeň bolo vo svete denne hlásených viac ako 160.000 nových prípadov nákazy COVID-19.

Uviedla tiež, že v mesiaci jún bola zaznamenaná viac ako polovica všetkých prípadov nákazy evidovaných od vypuknutia pandémie spôsobenej koronavírusom SARS-CoV-2. "Počet nových prípadov za uplynulý týždeň prekročil 160.000 denne," uviedol šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus na virtuálnom brífingu. Dodal, že na jún pripadá 60 percent všetkých doteraz nahlásených prípadov nákazy koronavírusom.

WHO začiatkom týždňa varovala, že pandémia, spôsobená koronavírusom SARS-CoV-2 s viac ako 511.000 úmrtiami a vyše 10,5 miliónom nakazených, má šesť mesiacov od svojho prepuknutia ešte ďaleko do svojho konca. To najhoršie podľa WHO "ešte len príde", uviedla agentúra AFP s odvolaním sa na Tedrosovo vyhlásenie.

Krajiny, ktoré zaviedli širokú škálu opatrení vrátane sledovania kontaktov, izolácie, fyzického odstupu a nosenia masky, "potlačili prenos a zachránili životy", uviedol. WHO sa podľa jeho slov veľmi obáva, že niekoľko krajín "nevyužilo všetky nástroje, ktoré majú k dispozícii," a nepostupoval komplexne. "Tieto krajiny majú pred sebou dlhú a ťažkú cestu," uviedol Tedros. Organizácia okrem toho v stredu varovala, že Blízky východ sa ocitol v kritickej situácii, keď tam pri zmiernení epidemiologických opatrení badať prudký nárast počtu nových prípadov. Na tlačovej konferencii v Káhire to uviedol riaditeľ WHO pre Blízky východ Ahmad Mandhari.

WHO už v nedeľu potvrdila, že v 22 krajinách tzv. východného Stredozemia - od Maroka po Pakistan - eviduje viac ako milión prípadov chorých na COVID-19. Vyše 80 percent všetkých úmrtí v regióne bolo podľa WHO hlásených v jeho piatich krajinách: Egypte, Iráne, Iraku, Pakistane a Saudskej Arábii. "Počet prípadov nahlásených iba v júni je vyšší ako celkový počet prípadov nahlásených počas štyroch mesiacov nasledujúcich po prvom prípade nákazy v regióne - 29. januára," uviedol Mandhari.