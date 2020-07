Trpké tajomstvo tehotnej Márie Čírovej: Hororový pôrod! Strašné, čo urobili jej synčekovi

Nedokáže sa s tým vyrovnať, hoci odvtedy prešlo už mnoho rokov. Známa a obľúbená slovenská speváčka Mária Čírová (31), ktorá momentálne nosí pod srdcom svoje tretie dieťatko, prezradila dlho skrývané nepríjemné tajomstvo, ktoré sa jej vrylo navždy do pamäti.

Sympatická blondínka má doteraz pred očami situáciu, keď bola prinútená rodiť cisárskym rezom, i keď to vraj nebolo vôbec potrebné. Lekári však za ňu necitlivo rozhodli a vtedy prišiel ten najhorší možný scenár. Jej milovanému synovi lekári spôsobili zranenie, ktoré Márii nahnalo okamžite obrovský strach. Novorodencovi totiž skalpelom porezali tvár! Tá teraz bude robiť všetko pre to, aby sa to o pár týždňov nezopakovalo.

Talentovaná a krásna speváčka Čírová sa už čoskoro dočká svojho tretieho potomka. Predtým si však bude musieť prejsť pôrodom, ktorý síce nebude jej prvý, ale napriek tomu má pred ním veľký rešpekt. A to práve preto, že si preň nesie celoživotnú a bolestivú traumu. Hoci bola vtedy Mária ešte len prvorodička a mala iba dvadsaťjeden rokov, neobjavili sa u nej žiadne komplikácie. Prirodzeným pôrodom, ako plánovala, však napokon nerodila. Lekári vraj rozhodli za ňu a ona v strachu o bábätko nakoniec nenamietala. Teraz už však vie, že to bola veľká chyba, ktorá ju stála celoživotné výčitky.

„Ani dnes neviem na to nájsť slová. Pred desiatimi rokmi boli veľmi trendy sekcie, ale to som ja netušila. Nevedela som, že keď chce žena vlastne prirodzene porodiť, tak si to musí doslova u tých lekárov vydobyť,“ začala rozprávať speváčka pre Nový Čas. O svojom tele nakoniec nechala rozhodovať lekárov, ktorým stopercentne verila. „Povedali, že som príliš chudá, a navyše čakali, že moje bábätko bude vážiť štyri kilá. Nakoniec mal Hugo tri a pol,“ dodala smutne. Mária je stále presvedčená o tom, že cisársky rez nebol v jej prípade vôbec potrebný.

Chvíle strachu

O to ťažšie toto všetko blondínka brala, keď uvidela svojho synčeka prvýkrát. Dieťatko, ktoré prišlo teda na svet cisárskym rezom, malo krvavú tváričku. Podľa jej slov totiž lekári spôsobili jej dieťatku reznú ranu. „Hugo mal skalpelom porezanú celú pravú stranu líčka. Od sĺz som na neho ani nevidela,“ priznala nešťastne speváčka, ktorá toto už rozhodne nechce nikdy zažiť.