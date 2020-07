Stačil jednoduchý nápad a slovenská rarita bola na svete: V Košiciach sa tešia z prvej škôlky na univerzite

Zamestnanci Technickej univerzity v Košiciach (TUKE) majú dôvod na radosť! V jej areáli od 1. júla otvorili materskú školu a jasle pre 41 detí. Slúžiť bude hlavne pre ratolesti študentov, doktorandov či profesorov vysokej školy.

Na Slovensku ide o prvé takéto zariadenie na univerzitnej pôde. Deti chcú už od útleho veku viesť k ochrane životného prostredia aj im zaujímavým spôsobom predstaviť svet. Rektor Stanislav Kmeť prezradil, že nápad vznikol pred tromi rokmi. Budovu bývalej rysovne medzi univerzitnými blokmi na Ulici Boženy Nemcovej prerobili na nepoznanie. „Poskytli sme priestor a finančné prostriedky a myslím si, že náš zámer sa nám podarilo naplniť. Má slúžiť hlavne pre našich zamestnancov a študentov, aby sme im zvýšili komfort. Ráno zaparkujú, odnesú svoje ratolesti a môžu sa spokojne venovať práci,” uviedol Kmeť.

Riaditeľka nového zariadenia Ivana Váhovská prezradila, že vyučovanie začali v stredu 1. júla. „Máme kapacitu 41 detí, ktoré budú rozdelené do štyroch tried podľa veku od najmenších jasličkárov až po prípravkárov,” uviedla. Pre deti majú pripravené átrium, dvor s pieskoviskom i senzomotorickým chodníkom. Váhovská dodala, že deti od mlada povedú k tomu, aby videli, že tam, kde ich vzdelávanie začalo, môže aj skončiť a pokojne sa tam môžu aj zamestnať. „Sme otvorení aj pre širokú verejnosť, ak nám ostanú voľné kapacity,” doplnila Váhovská s tým, že od septembra budú oficiálne zaradení do siete škôl a budú pod ministerstvom školstva.

Z novej škôlky sa tešíme

Riaditeľ internátu TUKE Marek (34) s dcérkou Hankou (3)

- Chceme takto získať nových študentov a doktorandov, ktorí si chcú vytvoriť zázemie a rozmýšľajú, či pôjdu študovať, alebo si založia rodinu. Je to skvelé, keď rodič môže mať dieťa pod rukou a ušetrí aj čas.