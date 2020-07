Šumy o stopnutí tunela pod Soroškou zburcovali starostov: Východ existuje, spojte nás so západom!

Aký bude osud tunela pod Soroškou? Výstavba pod horským priechodom narazila na ochranu prírody a aj na nedostatok zdrojov. Nová rýchlostná cesta tak dostala vážne trhliny a starostovia z okolitých obcí pri Rožňave bijú na poplach.

Pod horským priesmykom sa v stredu sústredili starostovia viacerých obcí Rožňavského okresu, ktorí veria, že východniari smerom od Košíc sa do Bratislavy dostanú aj inak ako cez Budapešť. „Reagujeme na medializované správy, že tunel Soroška nebude, čo by bolo vážnou chybou. Obávame sa, aby nedošlo k zrušeniu tendra, pretože východniari si zaslúžia priame a rýchle spojenie s hlavným mestom,“ uviedol šéf petičného výboru Pavol Burdiga, inak prednosta Mestského úradu v Dobšinej.

Spolu so znepokojenými starostami poukázal na to, že údaje o nízkej intenzite dopravy na Soroške sú zavádzajúce, lebo vodiči často chodia aj hornou trasou cez Žilinu, resp. cez Maďarsko. „Nie je pravda ani to, že na trase sú vykúpené len dve tretiny pozemkov, pretože je to až 95 percent,“ povedal Slavomír Zubriczky, starosta Jablonova nad Turňou. Všetci prítomní zdôraznili, že výstavba poskytne regiónu nové pracovné miesta a umožní, aby nový priemyselný park pri Košiciach mal aj dostatočnú infraštruktúru a bol pre investorov dostatočne zaujímavý.

Spoločne vyhlásili, že východ existuje a chcú, aby bol spojený so západom. „V tejto chvíli to nevyzerá ako priorita. Bohužiaľ, nemám teraz 900 miliónov na tunel. Uvidíme, či sa objaví medzi zoznamom investičných priorít. Musíme sa naučiť, že nemôžeme stavať všetko naraz. Nie sme taká bohatá krajina, aby sme stavali všetko naraz. Viem a vnímam problém starostov na R2, ale takisto sa poďme spýtať starostov z iných regiónov,“ povedal minister dopravy Andrej Doležal. „Verejné obstarávanie na zhotoviteľa úseku R2 Rožňava - Jablonov nad Turňou naďalej prebieha,“ uviedla hovorkyňa NDS Eva Žgravčáková.