Hrozí nám pandémia novej nákazlivej choroby? Čína sa rozhodla reagovať

Čínske vedenie považuje štúdiu o hrozbe nového typu prasacej chrípky za nepresvedčivú. Na brífingu v Pekingu to v stredu uviedol hovorca čínskeho ministerstva zahraničných vecí Čao Li-ťien, uviedla agentúra Bloomberg.

Čao vyhlásil, že správa čínskych vedcov, že nový kmeň prasacej chrípky - G4 - by mohol spôsobiť pandémiu, je založená na nedostatočných dátach. "Odborníci dospeli k záveru, že objem materiálu v tejto správe je malý a nereprezentatívny," citovali hovorcu západné médiá.

Hovorca podľa nich súčasne ubezpečil, že príslušné orgány a odborníci v Číne budú túto chorobu naďalej sledovať, vydávať varovania a včas s ňou bojovať.

Čao sa vyjadroval k správe zverejnenej v pondelok v americkom vedeckom časopise Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Autormi spomínanej štúdie sú vedci pôsobiaci na čínskych univerzitách a v Centre pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC), ktorí zistili, že kmeň pomenovaný G4 pochádza z kmeňa H1N1. Ten spôsobil pandémiu v roku 2009 a má "všetky hlavné znaky toho, že sa dokáže vo veľkej miere prispôsobiť na infikovanie ľudí".

Správa sumarizovala výskum, ktorý sa uskutočnil v rokoch 2011-18, keď v desiatich čínskych provinciách odoberali vzorky z nosnej sliznice 30 000 prasiat na bitúnkoch a veterinárnych klinikách. Vedcom sa takto podarilo izolovať 179 vírusov prasacej chrípky, pričom väčšina z nich patrila k novej forme, ktorá u prasiat prevažuje od roku 2016.

Vedci následne robili laboratórne pokusy na fretkách, ktoré sa používajú pri výskume chrípky, keďže pri chrípke vykazujú podobné symptómy ako človek - kašeľ, horúčka a kýchanie. Zistilo sa takto, že vírusy zo skupiny G4 majú najvyšší potenciál nákazy, replikujú sa v ľudských bunkách a u fretiek vyvolávajú ťažšie symptómy než vírusy iných kmeňov.

Ďalším zistením je aj to, že prekonanie bežnej sezónnej chrípky pred nákazou vírusom zo skupiny G4 nechráni. Analýza vzoriek odobraných u zamestnancov ošipární s cieľom zistiť, či majú protilátky voči G4, ukázala, že vírusom G4 ich bolo infikovaných viac ako 10 percent.

Aj keď sa tento vírus môže prenášať zo zvieraťa na človeka, zatiaľ nie sú dôkazy o jeho prenose medzi ľuďmi. Vedci sa však obávajú adaptability tohto vírusu na ľudský organizmus a jeho následnej transmisie medzi ľuďmi.

Bloomberg pripomenul, že vírus H1N1, s ktorým je vírus G4 geneticky príbuzný, spôsobil v roku 2009 pandémiu. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v utorok avizovala, že jej experti sa oboznámia s obsahom správy zverejnenej v odbornom časopise PNAS.