Prvý dátum je na svete: Kedy odštartuje nový ročník Tipsport Ligy?

Štart nového ročníka hokejovej Tipsport Ligy predbežne stanovili na 2. októbra.

Termín by mali definitívne potvrdiť na budúci utorok na zasadnutí klubov vo Zvolene. Najvyššia slovenská súťaž by mala mať 12 účastníkov. TASR o tom informoval dočasný riaditeľ spoločnosti Pro-Hokej Imre Valášek, ktorý vo funkcii nahradil odvolaného Richarda Lintnera.

"Tipsport Liga by sa mala predbežne začať 2. októbra. Pevne veríme, že v nej bude štartovať 12 tímov.Základná časť bude mať 50 kôl. Najlepších šesť tímov postúpi automaticky do play off, tímy na 7.-10. mieste si zahrajú predkolo o účasť vo vyraďovačke. Zo súťaže nikto nezostúpi, priamy postup si vybojuje víťaz 1. ligy," uviedol pre TASR Valášek.