Proti rasizmu chcú bojovať aj v F1: Mercedes vstúpi do sezóny v čiernom

Striebornú vymenili za čiernu. Majster sveta Lewis Hamilton (35) a tím Mercedes vstúpia do novej sezóny formuly 1 v čiernej farbe.

Prelakovaním monopostov z tradičnej striebornej sa tím chce symbolicky pripojiť k hnutiu Black Lives Matter a boju proti rasizmu a diskriminácii v akejkoľvek podobe.

Čierny dizajn monopostov Mercedesu zažije premiéru tento víkend na okruhu v Spielbergu, kde sa s oneskorením pre koronavírusovú pandémiu začne sezóna MS. Na automobiloch bude odkaz „End Racism“. „Rasizmus a diskriminácia nemajú žiadne miesto v našej spoločnosti, v našom športe a v našom tíme: to je krédo Mercedesu,“ uviedol vo vyhlásení šéf tímu Toto Wolff.

Celkom iná sezóna prinesie mnoho nového. Obhajca Lewis Hamilton, ktorý chystá útok na siedmy majstrovský titul, čím by sa vyrovnal legendárnemu Michaelovi Schumacherovi, si nedokáže predstaviť preteky bez povzbudzovania fanúšikov z tribún či typických osláv svojich výhier na stupňoch víťazov.priznal Hamilton na webe scroll.in. „Snažíme sa pripraviť na sezónu, ktorá bude pre všetky tie zmeny, ktoré sú nutné na udržanie bezpečnosti, zrejme najťažšou, akú sme kedy zažili,“ dodala hviezda Mercedesu, ktorá sa nechala počuť v súvislosti s rasizmom. Lewis založil komisiu, ktorá má pomôcť tomu, aby motoršport pritiahol viac mladých tmavej pleti, nielen do monopostov, ale aj do oblasti vedy a inžinierstva.

Šampionát F1 začne so štvormesačným oneskorením v Spielbergu. Upravený kalendár zatiaľ obsahuje 8 Veľkých cien, ktoré sa budú minimálne spočiatku konať bez divákov.

Z doterajších viac ako 600 testov v rakúskom Spielbergu, kde sa v sobotu začne sezóna MS formuly 1, nezaznamenali ani jeden pozitívny test. Počet testov sa bude zvyšovať, aj keď bude podujatie bez divákov a jednotlivé tímy, ktoré sa riadia takmer stostranovým manuálom, budú mať maximálne 80 ľudí miesto obvyklých 140 a viac.

Upravený kalendár F1:

5. júl

VC Rakúska – Red Bull ring

12. júl

VC Štajerska – Red Bull ring

19. júl

VC Maďarska – Hungaroring

2. august

VC V. Británie – Silverstone

9. august

VC 70. výročia

16. august

VC Španielska – Catalunya

30. august

VC Belgicka – Spa -Francorchamps

6. september

VC Talianska – Monza