Kotleba priznal neveru svojej exmanželky: Zapiera, že je otcom dcérky Janette!

Priznanie, ktoré doteraz tajili. Zástanca „tradičnej kresťanskej rodiny“ a šéf fašistickej strany ĽSNS Marian Kotleba (43) neprežíva práve najlepšie obdobie.

Súd jeho manželstvo s Frederikou Kotlebovou (25) rozviedol ešte začiatkom marca. Už v tom čase ale bolo jasné, že jeho dlhoročná polovička nosí pod srdcom druhé dieťatko. Kotlebovci to odmietali komentovať, no v najnovších vyjadreniach Kotleba jasne hovorí, že nie je biologickým otcom druhého Frederikinho dieťaťa.

Malá Janette sa narodila 10. mája tohto roku. V utorok prebehol v Banskej Bystici súd, ktorého cieľom bolo definitívne zapísať jej meno, o čo žiadala samotná Frederika. Kotleba totiž nepodpísal rodný list dievčatka s menom Janette Kotlebová. Do súdnej siene zavítala len jeho exmanželka. Politik ospravedlnil svoju neúčasť pre pracovné povinnosti a najmä z ďalšieho jasného dôvodu.

„Keďže nie som biologickým otcom maloletej, čo chcem preukázať aj v konaní o zapretí otcovstva, je mi jedno, aké bude určené meno,“ uviedol vo svojom písomnom vyjadrení Marian Kotleba. Na súde ho preto zastupoval advokát, ktorý taktiež potvrdil, že jeho klient podal návrh na zapretie otcovstva.

Frederika nové meno svojho potomka obhajovala jasne a taktiež priznala, že ešte počas ich manželstva došlo k nevere. „Takéto meno som jej vybrala aj s jej biologickým otcom. K určeniu mena maloletej ešte neprišlo, lebo môj bývalý manžel, keď bol ešte udaný ako otec dieťaťa, nepodpísal sa pod rodný list dieťaťa. K určeniu otcovstva ešte neprišlo. Ja ju od začiatku oslovujem ako Janette,“ skonštatovala pred súdom Frederika Kotlebová. Tá sa podľa opatrovníčky vzorne stará o svoju dcérku a nezistili žiadne nedostatky. Keďže matka oslovuje dcéru Janette, súd to meno akceptoval a určil, že sa bude dieťa, ktorého otcom je oficiálne a papierovo stále Marian Kotleba, takto volať krstným menom.

Rozvod sa začal pred vyše rokom

Už dlhšie sa pritom špekulovalo, čo je dôvodom rozvodu. Samotní Kotlebovci to odmietali komentovať. Ich vzťah dostal trhliny ešte v apríli minulého roka, keď nežnejšia polovička podala žiadosť o rozvod. Manželov, medzi ktorými je 18-ročný vekový rozdiel, rozviedol súd po štyroch hodinách. Spoločne majú malého syna Ľudovíta, ktorý pripadol exmanželke Kotlebu a jemu uložili vyživovaciu povinnosť. Vodca fašistov sa aj pred pár týždňami, krátko po pôrode, objavoval v blízkosti svojej bývalej ženy. Zvyčajne sa však stretávali najmä kvôli ich prvému synovi, ktorého si občas brával.

Záhadný pobyt v Egypte

Podľa informácií Nového Času Frederika minulý rok zvažovala, že sa odsťahuje do zahraničia. Špekulovalo sa nad egyptskou Hurghadou, čo však nepotvrdila. Jasné bolo len to, že tam strávila niekoľko týždňov, do Egypta odišla ešte v máji minulého roka a zostala tam štyri mesiace. Zatiaľ čo šéf ĽSNS oficiálne brojil proti utečencom z moslimských krajín, sama Kotlebová označila pobyt v prevažne moslimskom Egypte za raj, ktorý učaroval aj ich synovi. „Pôvodne sme išli na mesiac, ale Ľudko nechcel ísť domov, lebo si tam našiel kamarátov. Kamaráti chodili po neho, hneď pred hotelom bol bazén. Pre dieťa je to raj... Mala som pocit, že tam bol veľmi šťastný, tak preto sme ostali tak dlho,“ uviedla v minulosti Frederika.

To, že by za koncom manželstva mal byť iný muž, popierala. „To je hlúposť. Je tam jeden Hisham, ale to bol v tom komplexe čašník, čo tam pracoval. Ale s ním som sa len tak zdravila. Tam je to veľmi bežné meno, majú dosť podobné mená. Ľudkov kamarát v Egypte dosť často pokrikoval po tom čašníkovi, takže preto viem, že som to započula,“ odmietla Frederika. Ak sú však Kotlebove slová o tom, že nie je otcom dieťaťa pravdivé, tak Frederika zrejme otehotnela práve v čase, keď trávila mesiace v Egypte.

Leto 2011

- Frederiku Pospíšilovú zbili piati mladíci, v prípade sa angažoval Kotleba, zrejme vtedy ju aj spoznal.

5. 7. 2014

- Kotleba si vzal Frederiku za manželku v Čeríne za prítomnosti asi 50 hostí.

Apríl 2016

- Manželom Kotlebovcom sa narodil syn Ľudovít, ide o ich jediné dieťa.

Apríl 2019

- Frederika podala na súd žiadosť o rozvod.

11. 6. 2019

- Kotleba cestoval s kamarátkou do Egypta za manželkou.

18. 6. 2019

- Kotleba sa vrátil iba s kamarátkou, na letisku ho vášnivo privítala asistentka.

21. 8. 2019

- Šéfa ĽSNS opäť odfotili pri prílete z Egypta iba so synom. Na letisku ho opäť čakala asistentka.

13. 9. 2019

- Na Slovensko priletela aj Frederika.

4. 3. 2020

- Súd manželov rozviedol.

10. 5. 2020

- Frederika Kotlebová porodila svoje druhé dieťa.

Ako to je s určením otcovstva

Nový Čas v minulosti informoval, že na rodnom liste dieťaťa by mohol byť zapísaný ako otec Kotleba. Slovenské zákony totiž hovoria, že Kotleba nemusí byť biologickým otcom, aby bol uvedený v papieroch. „Za otca sa považuje manžel matky, pričom do rodného listu sa manžel matky zapíše vždy, ak sa dieťa narodilo aj v lehote 300 dní po zániku manželstva,“ vysvetlila advokátka Romana Bdžochová s tým, že odlišná situácia by nastala len vtedy, ak by sa Frederika urýchlene vydala za niekoho iného ešte pred narodením dieťaťa. Ak by chcel Kotleba svoje meno z rodného listu odstrániť, tak by to musel spraviť na súde, a to do troch rokov.