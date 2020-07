Z radov školstva sa pre kauzu s diplomovkou Kollára ozývajú naliehavé hlasy: Žiadame vyvodenie dôsledkov!

Slovenská rektorská konferencia (SRK), Rada vysokých škôl (RVŠ) a Študentská rada vysokých škôl (ŠVRŠ) vyzývajú Stredoeurópsku vysokú školu (SEVŠ) v Skalici a jej samosprávne akademické orgány, aby v prípade aktuálnych tém a káuz ozrejmili skutočnosti, zaujali jasné stanovisko a vyvodili dôsledky v rámci akademickej samosprávy.

Uvádza sa to v ich spoločnom stanovisku po utorkovom (30. 6.) rokovaní k aktuálnym témam v oblasti vysokoškolského vzdelávania.

"Na politických zástupcov sú kladené vyššie morálne a etické nároky než na bežných ľudí. Čakáme od nich, že nám budú vzorom vo svojom konaní. Cieľom vysokoškolského štúdia je nielen ukončiť všetky náležitosti v rámci právnych noriem, ale zvládnuť to poctivo a eticky," konštatujú v stanovisku.

V tejto súvislosti odmietajú vyjadrenia tých politických predstaviteľov, ktorí vyjadrili snahu zľahčiť alebo ospravedlniť plagiátorské správanie a naznačujú, že každý študent si rád skráti cestu k akademickému titulu. "Získanie akademického titulu má byť výsledkom systematického svedomitého štúdia za prísneho dodržania akademických princípov," zdôrazňujú.

Orgány reprezentácie vysokých škôl zároveň apelujú na kompetentné orgány, konkrétne na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Slovenskú akreditačnú agentúru pre vysoké školstvo, aby prešetrili vzniknutú situáciu. V rámci ich kompetencií požadujú tiež prijatie systémového opatrenia pre zamedzenie vzniku takýchto problémov v budúcnosti.

SEVŠ v Skalici v reakcii zdôrazňuje, že vzdelávanie poskytovala vždy v súlade s platnou legislatívou SR. Je pripravená spolupracovať s kontrolnými orgánmi rezortu školstva a preukázať legitimitu postupu pri vzdelávaní a získavaní akademických titulov študentov. Stanovisko orgánov reprezentácie vysokých škôl berie škola na vedomie a vyjadruje súhlas s jeho obsahom. "Aj naším cieľom je výchova odborníkov s najvyšším vzdelaním, vysokými morálnymi zásadami, občianskou a spoločenskou zodpovednosťou," uviedla pre TASR predsedníčka správnej rady školy Heidy Schwarczová. Poukázala na viacerých absolventov, ktorí vysoko odborne reprezentujú školu, ako aj na výskumnú činnosť, ktorú SEVŠ v Skalici vykonala. Vťahovanie do politických bojov škola odmieta.

Predseda NR SR Boris Kollár (Sme rodina) čelí podozreniu z plagiátorstva pre jeho diplomovú prácu. Na odchod z funkcie ho vyzvala strana Za ľudí aj SaS. OĽaNO jeho odchod nežiada. Navrhlo, aby minister školstva Branislav Gröhling (SaS) a ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) pripravili zákon, ktorý by umožňoval spätné preverovanie záverečných prác. Kollár vyhlásil, že svoj magisterský titul získal legálne. V politike ho nemieni viac používať. Pred stretnutím klubu SaS pripustil, že ak by mal odísť z funkcie, hnutie Sme rodina by mohlo opustiť aj vládnu koalíciu.