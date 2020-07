Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska: Situácia v gastronómii a hotelierstve je mimoriadne kritická

Situácia v gastronómii a hotelierstve je mimoriadne kritická.

Tvrdí to Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska (AHRS) s tým, že zodpovednosť za to nesie vláda. Dôvodmi sú podľa asociácie škody spôsobené zatvorením prevádzok a výraznými obmedzeniami, ale aj slabá a absolútne nedostatočná pomoc, ktorá je pre veľkú časť najviac ohrozených malých a stredných podnikov takmer úplne nedostupná. Tretina hotelov a reštaurácií podľa AHRS ešte stále neotvorila svoje prevádzky. V marci a apríli prišlo o prácu viac ako 10.000 zamestnancov - kuchárov a kuchárok, čašníkov, chyžných, či recepčných. Toto číslo pritom podľa asociácie rastie každý deň.

"Obrovský pokles všetkých prevádzok v cestovnom ruchu z marca pokračoval v máji a podľa prepočtov sa nezastaví ani v letných mesiacoch. Podľa prieskumu AHRS medzi zamestnávateľmi je možné očakávať, že po lete sa toto číslo vyšplhá až na 38 000 prepustených zamestnancov. Tento stav však nemusí byť konečný," upozornil generálny manažér asociácie Marek Harbuľák.

Vláda pritom podľa neho napriek požiadavkám odvetvia cestovného ruchu nereaguje. Asociácia tvrdí, že v kritickej situácii je už v tomto čase zhruba 20 000 prevažne drobných zamestnávateľov a podnikateľov v gastronómii a hotelierstve. Malí zamestnávatelia pritom tvoria viac ako 90 % všetkých podnikov. "Práve oni a k tomu viac ako 100.000 zamestnancov chcú od vlády v týchto dňoch počuť, či im pomôže, napríklad znížením sadzby DPH pre gastro prevádzky alebo preplácaním príspevku na rekreáciu namiesto zamestnávateľa. Potrebovali to počuť už pred letnou sezónou, nie po skončení letnej sezóny alebo o rok, o dva," podotkol Harbuľák.

Asociácia zároveň poukázala na to, že rýchlu pomoc cestovnému ruchu rôznymi masívnymi opatreniami poskytla väčšina krajín Európskej únie (EÚ). A to napríklad nižšou sadzbou DPH na stravovacie služby. Na Slovensku pritom podľa Harbuľáka nebola prijatá žiadna špecifická pomoc, ktorá by pomohla naštartovať gastro prevádzky, hotely a penzióny.

Pred koronakrízou pracovalo v gastronómii a hotelierstve takmer 108.000 zamestnancov. Radikálny obrat podľa AHRS nastal v polovici marca, kedy nariadeniami a opatreniami vlády došlo prakticky k zatvoreniu všetkých ubytovacích kapacít a výraznému obmedzeniu pre gastro prevádzky. "Len v mesiaci marec a apríl sme stratili takmer 1,5 milióna prenocovaní, čo je obrovská a nenahraditeľná strata pre všetkých ubytovateľov," zdôraznil Harbuľák. Upozornil, že pokiaľ vláda nepomôže odvetviu masívnymi cielenými a efektívnymi opatreniami, počet krachujúcich zariadení a nezamestnanosť sa nezastaví ani v nasledujúcich letných mesiacoch, ktoré by mohli odvetviu aspoň čiastočne pomôcť.