Minister zahraničia o otváraní sa ďalším 14 krajinám: Rozhodujúca bude táto vec

Slovensko sa pozrie predovšetkým na epidemiologickú situáciu v 14 krajinách, ktorým Európska únia (EÚ) povolila vstup na územie jej členských krajín.

Keďže je zoznam krajín len odporúčaním, pre Slovensko bude rozhodujúca ochrana zdravia slovenských občanov. Pred stredajším rokovaním vlády to deklaroval minister zahraničných vecí Ivan Korčok (nominant SaS).

"Nič sa nemení na slovenskej pozícii v tom, že sa predovšetkým pozrieme na to, aká je epidemiologická situácia v týchto krajinách, pretože názory sú rôzne," uviedol Korčok s tým, že zoznam krajín prijatý EÚ je odporúčaním, a teda umožňuje členským krajinám pozrieť sa na situáciu a efektívne uplatňovať možnosť cestovania i návratu občanov SR. Korčok podotkol, že problémová bude vykonateľnosť a kontroly na hraniciach. Aj v súčasnosti sa podľa jeho slov ukazuje, že ak nie je platné rozhodnutie, ktoré zaväzuje k týmto veciam, ostáva to len na zodpovednosti ľudí. "Aj naša slovensko-ukrajinská hranica sa stáva ukrajinsko-nemeckou hranicou, marocko-španielska hranica sa stáva slovensko-marockou hranicou. Toto sú objektívne riziká, ktoré z toho vyplývajú, ak otvoríme EÚ. A mnohé krajiny sú odhodlané to urobiť," skonštatoval. Zdôraznil, že si musíme byť vedomý možných dôsledkov. "Preto SR využije, čo právo EÚ umožňuje, a to je odporúčanie uplatniť tak, aby sme naplnili naše kritériá," povedal šéf diplomacie.

EÚ v utorok (30. 7.) v súvislosti s cestovnými obmedzeniami zavedenými počas koronakrízy predstavila zoznam 14 štátov, ktorých občania budú môcť od 1. júla slobodne vstúpiť na územie 31 európskych krajín. Ide o občanov Alžírska, Austrálie, Čiernej Hory, Gruzínska, Japonska, Južnej Kórey, Kanady, Maroka, Nového Zélandu, Rwandy, Srbska, Thajska, Tuniska a Uruguaja. Povolenie dostali tiež občania takzvaných európskych mikroštátov, ako sú Andorra, Monako, Vatikán a San Maríno. Únia od krajín považovaných za bezpečné očakáva, že taktiež zrušia svoje zákazy pre európskych cestujúcich.