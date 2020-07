Zasadnutie s Majským odročili na koniec júla: Prokurátor Šanta si o tom myslí svoje

Najvyšší súd SR odročil verejné zasadnutie s podnikateľom Jozefom Majským v kauze nebankoviek na 29. júla.

Dôvodom je, že na dnešnom zasadnutí sa Jozef Majský nezúčastnil a nedal ani súhlas na konanie v neprítomnosti. Neprávoplatne odsúdený podnikateľ sa momentálne nachádza v nemocnici v českom Šumperku. Zároveň podľa českých orgánov nesúhlasil s vydaním do SR.

Fotogaléria 12 fotiek v galérii

Prokurátor Ján Šanta v tejto súvislosti uviedol, že Jozef Majský pokračuje v obštrukciách od roku 2004, kedy bol prepustený z väzby. To podľa neho zariadil vtedajší generálny prokurátor Dobroslav Trnka na pokyn Mariana Kočnera. Poukázal pri tom na to, že Jozef Majský bez problémov absolvoval autom trojhodinovú cestu do Šumperku a jeho zdravotný stav tiež nebránil tomu, aby ho v Čechách po zadržaní vypočuli. „Európsky zatýkací rozkaz musí ostať v platnosti,“ povedal.

Advokát Jozefa Majského Peter Filip v tejto súvislosti uviedol, že Šanta znevažuje jeho klienta, ktorý je „74-ročný starý, chorý muž“. Zároveň v súvislosti s vydaním zatykača na svojho klienta podal sťažnosť na Ústavný súd SR.

Jozefa Majského zadržala polícia v polovici júna v Českej republike, kde bol hospitalizovaný. Miestny súd ho však následne nevzal do takzvanej predbežnej väzby.

Naposledy sa prípadom Jozefa Majského zaoberal Najvyšší súd SR v marci 2019, keď na neverejnom zasadnutí rozhodol, že trestné stíhanie obžalovaného podnikateľa prerušil z dôvodu, že nemožno obžalovaného pre ťažkú chorobu postaviť pred súd. Rozhodnutiu predchádzalo konzultovanie štyroch znalcov v odbore zdravotníctvo a farmácia a znalecké dokazovanie za účelom preverenia, či obžalovanému zdravotný stav dovoľuje účasť na verejnom zasadnutí. Súd však skonštatoval, že zdravotný stav obžalovaného bude posudzovať každých šesť mesiacov.

V kauze skrachovaných nebankových spoločností Horizont Slovakia a BMG Invest Špecializovaný trestný súd odsúdil v roku 2015 Dávida Brtvu na deväť rokov, Patrika Pachingera na sedem rokov a Jozefa Majského na deväť rokov väzenia. V prípade Brtvu a Pachingera je verdikt súdu právoplatný, pričom Brtvu už aj podmienečne prepustili z výkonu trestu. Podľa rozsudku Jozef Majský, Dávid Brtva a Patrik Pachinger vytváraním falošných pohľadávok voči nebankovým spoločnostiam v období medzi septembrom 2001 a februárom 2002 spôsobili týmto inštitúciám škodu 448 miliónov slovenských korún. Zo zatvorených pobočiek nebankových spoločností sa obohatili o 53 miliónov korún. Činnosť trojice podľa obžaloby riadil Jozef Majský, ktorý „zadával úlohy a zabezpečoval prostriedky“. Vtedajší majitelia spoločností Dávid Brtva a Patrik Pachinger zase falšovali potrebné dokumenty. K usvedčeniu Jozefa M., Dávida Brtvu a Patrika Pachingera dopomohli aj svedecké výpovede vrátane výpovedí odsúdených Vladimíra Fruniho a Mariána Šebeščáka