Prestup nemeckého futbalového reprezentanta Leroya Saneho z Manchestru City do Bayernu Mníchov je podľa médií hotovou vecou.

Ako informoval denník Bild, 24-ročný krídelník už údajne podpísal s nemeckým majstrom päťročný kontrakt.

Podľa denníka Guardian by malo vedenie anglického klubu zinkasovať za hráča 45 miliónov eur plus bonusy. Sane mal so "Citizens" zmluvu platnú do roku 2021. Do Bundesligy sa vracia po štyroch rokoch, v období 2014–2016 obliekal dres Schalke 04.