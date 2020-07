Konečne ju otvorili: Opilecká ulica po polroku opäť prejazdná

Konečne sprejazdnená! Po decembrovom uzavretí Vinohradníckej ulice, známejšej ako Opilecká, nastala na cestách apokalypsa.

Niekoľkohodinové zápchy ničili všetkých, ktorí cestovali do práce či do školy v hlavnom meste. Pre okolité obce totiž ostal iba obchvat Mostu pri Bratislave a cesta zo Šamorína do Podunajských Biskupíc. Tomu je teraz koniec. Obmedzenia súviseli s výstavbou obchvatu D4/R7 a ranné a večerné cestovanie sa tak pre šoférov stalo ozajstnou skúškou nervov.

„Práce na Vinohradníckej ulici sú ukončené, otvorenie cesty je naviazané na kolaudačné konanie, ktoré bolo stanovené na druhú polovičku júna,“ vyjadrilo sa konzorcium pred dvomi týždňami. A práve včera bola cesta skolaudovaná. „Opileckú otvoria o 17.00 hod., takú informáciu som dostal mailom od zástupcov D4R7,“ potvrdil včera starosta obce Most pri Bratislave František Mastný.

Ako uvádza konzorcium obchvatu nula, Vinohradnícka ul. bola opravená nad rámec projektu v plnom profile v dĺžke približne 6 km. Uzavretá bola od 1. decembra 2019. Po jej otvorení by mali byť dokončené premostenia ponad diaľnicu D4 pri Moste pri Bratislave, preložená by mala byť aj Vinohradnícka ulica.