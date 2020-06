Kandidátov spočítate na prstoch jednej ruky: NHL vylúčilo ďalšie z miest dokončenia sezóny

Vedenie zámorskej hokejovej NHL zúžilo zoznam miest, v ktorých by sa mohla dohrať táto sezónu.

Vypadlo z neho Los Angeles, informovala na svojom webe stanica TSN. Medzi kandidátmi na usporiadanie play off (tzv. hub cities) zostávajú štyri mestá - Edmonton, Toronto, Las Vegas a Chicago.

Vedenie NHL chce súťaž reštartovať koncom júla alebo začiatkom augusta, ak to situácia s pandémiou koronavírusu dovolí. Základná časť sa už dohrávať nebude a netradičnú vyraďovačku bude hrať 24 tímov, po 12 v každej konferencii. Štyri najlepšie tímy v každej konferencii odohrajú medzi sebou miniturnaj o čo najlepšie nasadenie v play off, zostávajúcich osem mužstiev v každej konferencii sa o miestenku v 1. kole vyraďovačky pobije v predkole. Liga sa opätovne rozbehne iba v dvoch mestách na neutrálnych štadiónoch. Dejiská by malo vedenie NHL oznámiť v najbližších dňoch. Podľa zámorských médií je hlavným favoritom na "hub city" Las Vegas.