Situácia okolo hokejového Slovana sa vyjasňuje: Kúpil už Hrubý klub od Širokého?

To, čo sa v posledných týždňoch pošuškávalo v hokejovom zákulisí, sa včera podľa niektorých špekulácií malo stať skutočnosťou!

Jeden z najúspešnejších slovenských hokejových klubov HC Slovan Bratislava by tak po vyše 20 rokoch zmenil majiteľa. Dlhoročný mecenáš Juraj Široký starší mal už údajne spečatiť podpisom predaj Slovana do rúk milionára Rudolfa Hrubého, ktorý stál pri zrode IT firmy Eset.

Hokejový Slovan po finančných problémoch, pre ktoré po siedmich rokoch vlani opustil aj nadnárodnú KHL, hľadal v posledných mesiacoch intenzívne nového majiteľa. Dlhoročný mecenáš klubu netajil, že ho chce predať. „Môžem potvrdiť, že teraz nejde o hľadanie nového sponzora, ale o prípadný predaj celého klubu do rúk nového majiteľa,“ povedal nedávno pre Nový Čas marketingový riaditeľ belasých Milan Vajda.

Novým kupcom sa mal stať milionár Rudolf Hrubý, spoluzakladateľ IT gigantu Eset. „Zatiaľ nemáme o predaji žiadne potvrdené informácie,“ dozvedeli sme sa z kuchyne belasého klubu. Pravdou však je, že niektorí hráči dostali pozvanie na stretnutie od Širokého, kde by ich mohol oboznámiť s výsledkom dlho pripravovanej transakcie... Ako to v týchto prípadoch býva, verejnosť sa dozvie podrobnosti o smerovaní klubu (či už so starým, alebo novým vlastníkom) do budúcnosti až vo forme tlačového vyhlásenia či brífingu pre médiá. Firma Eset sa do uzávierky nevyjadrila.