Učitelia rozdali žiakom vysvedčenia po náročnom vyučovaní v tieni pandémie: Školákov pohladili slovne aj známkami

Dočkali sa! Po náročnom druhom polroku, keď vyučovanie na všetkých stupňoch škôl skomplikovala pandémia nového koronavírusu, sa žiaci dočkali hodnotenia svojej práce.

V utorok si slávnostne prevzali vysvedčenia, pričom na mnohých školách sa okrem slovného hodnotenia žiaci dočkali aj známok. A v drvivej väčšine ich potešili a pohladili po detskej dušičke.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Nové zámky - Online vyučovanie malo úspech

Ocenenie svojej snahy si prišli vyzdvihnúť aj žiaci zo základnej školy na Nábrežnej ulici v Nových Zámkoch. Už od rána bolo vidieť spokojných rodičov ako odprevádzajú svoje ratolesti pred bránu školy. Napriek karanténe to mnohí dali na samé jednotky, online vyučovanie malo úspech a ročník zvládli bravúrne. Žiaci mali slovné hodnotenie aj známky.

Elina (7) s rodičmi Monikou (33) a Róbertom (39) Otvoriť galériu Elina Zdroj: kz, mf, mim

Ako zvládali rodičia výuku svojej prváčky počas pandémie? „Bolo to trochu náročné obdobie, najskôr to brala ako prázdniny, ale keď sa začalo s online vyučovaním, tak to pochopila. Učiteľka im všetko trpezlivo vysvetľovala, a aj keď mala nejaké výhrady, potom to pochopila. S tou pozornosťou to bolo trochu ťažšie, keďže bola doma,“ povedali rodičia Eliny a bývalá prváčka dodala: „Tešila som sa už do školy, ale aj na prázdniny sa teším.“

Gréta (8) s mamou Vlastou (39)

Mama Gréty priznala, že jej dcérke počas pandémie veľmi chýbali kamaráti a spolužiaci. „Prvý mesiac to bolo zvláštne, ešteže máme rodinný dom a mohla byť vonku na dvore. My sme prakticky 5 týždňov ani nevyšli von. Keď sa riešilo, či nastúpi do školy, neváhali sme ani chvíľku,“ povedala mama Vlasta. „Veľmi som sa tešila na kamarátov, ale aj na školu. Rada sa učím, aj medailu som dostala za výsledky, mne to bude chýbať, boli sme doma dlho a teraz zase,“ prezradila šikovná Gréta.

Adam (8) s mamou Katarínou (40) Otvoriť galériu Adam Zdroj: kz, mf, mim

Mama Adama priznala, že tento rok bol hektickejší ako obvykle: „Avšak škola urobila maximum, aby sa to zvládlo, a aj Adamko si postupne zvykol.“ Malý školák k tomu dodal: „Chýbala mi škola, rád sa učím, no lepšie to je v škole, ako doma. Ale zvládol som to a mám perfektné vysvedčenie.“