Kuriózny nápad premiéra o diplomovkách narazil: Drsná kritika Matovičovho odoberania titulov

Premiér Igor Matovič (54) podržal šéfa parlamentu Borisa Kollára (54), ktorého viacerí poslanci pre škandál s diplomovou prácou vyzývali na odstúpenie.

Potrestať len jedného by bolo vraj nespravodlivé. Žiada preto, aby minister školstva Branislav Gröhling (46) a ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (45) do septembra vypracovali zákon, ktorý by umožňoval odobrať tituly všetkým, ktorí pri písaní záverečných prác podvádzali. Je podľa nich tento nápad reálny?

Kým strana Za ľudí vyzvala Borisa Kollára, aby pre skopírovanú diplomovku odstúpil z funkcie, premiér je zdržanlivejší a nechce narušiť dobré vzťahy so stranou Sme rodina. „Poslanecký klub OĽaNO považuje takéto konanie za zásadné zlyhanie školiteľa, oponenta, študenta, ako aj systému hodnotenia záverečných prác,“ povedal šéf klubu Michal Šípoš po stretnutí. Odstúpenie Kollára však nežiadal. Matovič následne vyrukoval s kurióznym riešením situácie.

Chce spätnú kontrolu všetkých záverečných prác a následne odobranie titulov všetkým ľuďom, ktorých práca sa ukáže ako plagiát. „Keď chceme trestať, tak zoberme tituly všetkým, ktorí si ich nezaslúžili,“ uviedol Matovič. Jeho nápad narazil na drsnú kritiku aj z radov koaličných poslancov. „Rozumiem tomu správne, že ak chytíme zlodeja, skôr, než ho odsúdime, musíme preveriť, či všetkých 5 a pol milióna občanov SR tiež nekradlo, nech nie sme voči nemu nespravodliví?“ pýtal sa Miroslav Kollár zo Za ľudí.

Gröhling: Je to nereálne

Legislatívnu stránku nechal premiér na ministra školstva Gröhlinga a ministerku spravodlivosti Kolíkovú. Čas im dal do septembra. „Úlohou ministerstva spravodlivosti je pozrieť sa na otázku, ktorá súvisí s ústavnosťou, potenciálnou spätnou účinnosťou takejto právnej úpravy,“ povedal hovorca Peter Bubla. Gröhling však celý nápad s odoberaním titulov považuje za nereálny. „Ak by ste niekomu spätne odoberali titul a ten dotyčný človek robil právne úkony, tak nevieme, ako budeme pozerať na tieto právne úkony. Aj ústava nám stanovuje, že priama retroaktivita nie je možná, lebo bude narušovať právnu stabilitu celého štátu,“ povedal minister školstva. Dodal, že plánujú aspoň rozšíriť databázu, s ktorou sa porovnávajú záverečné práce.

Neviem si to technicky predstaviť

Rektori Združenia výskumne a technicky orientovaných univerzít V7

- Sme presvedčení, že celoplošná kontrola záverečných prác neprinesie želateľný výsledok a zároveň si ani nevieme technicky predstaviť vykonanie kontroly pred obdobím, odkedy využívame Centrálny register záverečných prác. Vyrušuje nás, že by sme mali spochybňovať autoritu rozhodnutí našich vlastných skúšobných komisií, ktoré záverečné práce v minulosti kvalifi kovane posudzovali, a to na základe uplatňovania princípu „kolektívnej viny“. V súvislosti so spätným preverovaním záverečných prác a odnímaním akademických titulov vyvstávajú aj ďalšie otázky a pochybnosti nielen organizačného charakteru, ale aj legislatívneho charakteru, napr. v súvislosti s retroaktívnym pôsobením novej právnej úpravy.

Bolo by to protiústavné

Róbert Bános, advokát

- Podľa môjho názoru spätné odoberanie titulov by bolo protiústavné a retroaktívne. Ak by takýto zákon mal byť prijatý, mal by byť účinný do budúcnosti. Pokiaľ ste raz splnili podmienky na udelenie titulu, tieto boli konkrétnou vzdelávacou inštitúciou odobrené a titul na základe toho udelený, mala by byť pre prípad, že sa ukáže, že v danom prípade podmienky na udelenie titulu neboli reálne naplnené, vzatá na zodpovednosť tá inštitúcia, ktorá splnenie podmienok nedostatočne preverila.