Manažér reštaurácie Andrej († 32) sa udusil v záhradnej chatke s otcom: Milovanú dcérku už neuvidí vyrastať

Zúfalstvo a slzy! Zatiaľ čo sa väčšina rodín pomaličky pripravuje na letnú dovolenku a oddych, oni sa budú navždy lúčiť s milovanými.

Tragédiu, pri ktorej sa v pivnici záhradnej chatky v bratislavskej Petržalke uplynulú sobotu udusil manažér Andrej († 32) s otcom Františkom († 63), si nikto nedokáže vysvetliť. Slzy do očí vháňa najmä fakt, že sa večne usmievavý mladý muž iba nedávno stal otcom rozkošnej dcérky Nikol (1,5 mesiaca), ktorú mu na svet priniesla snúbenica Janka. Tá bude malinkej princeznej ocinka pripomínať už len fotkami. V ich živote však po ňom ostane veľké prázdno.

Endy († 32), ako kamaráti a rodina usmievavého Andreja prezývali, naposledy vydýchol v záhradnej chatke po boku otca Františka († 63). Nikto netuší, čo sa mohlo v osudný večer stať. Ako však uviedla bratislavská policajná hovorkyňa Lucia Miháliková, muži boli nájdení bez známok života v pivničných priestoroch chaty, v ktorej sa mali nadýchať splodín z elektrocentrály. „Zasahujúci hasiči vnútri pivnice namerali prekročené hodnoty CO2. Vyšetrovateľ začal trestné stíhanie vo veci všeobecného ohrozenia. Vo veci sa vykonávajú všetky potrebné procesné úkony,“ uviedla Miháliková.

Všetkým bude chýbať

Vždy dobre naladený Andrej, ktorý 15 rokov pôsobil v známej gastro sieti, snažil sa každému pomôcť a medzi priateľmi bol mimoriadne obľúbený. „Endy bol môj kamarát a kolega, robili sme od môjho nástupu spolu 6 rokov v Meduse. Je to veľká tragédia pre jeho rodinu a strata pre nás všetkých,“ iba ťažko hľadal slová Vladimír, ktorý dodal, že Andrej bol všestranný a z pozície barmana sa vypracoval až na brand manažéra reštaurácie.

V šoku je aj Endyho kamarát z detstva Marek, podľa ktorého to Andrej nemal v živote jednoduché, no nikdy nestrácal vieru v lepšie zaj­trajšky. Najväčším šťastím pre sympatického muža bola snúbenica Janka, ktorá mu iba pred pár týždňami porodila roztomilú dcérku Nikol. Práve rozkošný anjelik sa stal stredobodom vesmíru mladých rodičov. Teraz však na výchovu ich malej princezničky ostala Janka sama. Jej milovaný Endy ich už nikdy neobjíme, neuvidí rásť svoju malú dcérku, neodprevadí ju do škôlky ani školy a neodvedie ju k oltáru...

Obrovskú ranu v Jankinom srdci už len ťažko niečo zahojí. „Ďakujem ja a aj naša malá Nikolka za všetky úprimné vyjadrenia ľútosti a pomoc v tejto ťažkej situácii, vážime si to. Som nesmierne rada, že Endy mal veľa skvelých ľudí okolo seba, ale ako inak, keď to bol taký úžasný človek,“ napísala na sociálnej sieti zronená Janka, ktorá prišla o lásku svojho života.