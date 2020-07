Šéf mužov zákona Lučanský dobrovoľne končí vo funkcii: Prečo odchádzam z polície

Nepohodol sa s ministrom vnútra Romanom Mikulcom (48), a tak radšej, ako by mal čakať na svoje odvolanie, sa rozhodol odísť sám.

Po dvoch rokoch na čele polície dáva Milan Lučanský (51) definitívne zbohom. Policajný prezident oznámil, že 31. augusta končí nielen na riadiacom poste, ale po 30-ročnom pôsobení aj v zbore. Čo ho donútilo odovzdať odznak? Ako jeden z hlavných dôvodov odchodu do civilu uviedol Lučanský politizáciu polície, za ktorú je podľa neho zodpovedná súčasná koalícia.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

„Je to veľký krok späť. Zvážil som všetky možnosti, ktoré mi zákon ponúka. Premyslel som si svoj krok zo všetkých strán. Musím povedať, že napriek silnej podpore môjho okolia nechcem ďalej spolupracovať so súčasným vedením Ministerstva vnútra SR. Nemám ich dôveru a oni zase nemajú tú moju,“ zdôvodnil Lučanský s tým, že najväčšou prekážkou pri úvahách o zotrvaní na poste bol pre neho jeho nadriadený minister.

„Uznávam, že vnímam Romana Mikulca ako korektného človeka, ale neuznávam ho ako ministra vnútra. Naše pohľady na ďalší chod polície sú rozdielne, naše názory na viacero tém sú odlišné. Ne­chcem niesť zodpovednosť za začínajúci úpadok dobre vybudovaného Policajného zboru,“ pokračoval ďalej Lučanský, ktorý začiatkom júna pre Nový Čas označil Mikulcove plány na znižovanie počtu policajtov či obmedzenie ľudí, ktorí môžu nahliadnuť do vyšetrovacieho spisu, za „nezmysel a šialenstvo“.

Persona non grata

Odchádzajúci policajný šéf tvrdí, že za neho hovoria výsledky jeho práce. No keď­že sa stal pre terajšiu vládnu garnitúru nežiaducou osobou, rozhodol sa pre dobrovoľný ústup bez toho, aby ho museli odvolávať cez parlamentný výbor. „Možnosť brannobezpečnostného výboru považujem za stratu času, keďže matematika nepustí a koaličný štvorlístok má trojpätinovú väčšinu, i keď dôvod na moje odvolanie nie je žiadny. Nemám chuť trýzniť verejnosť dennodennými hádkami a hádzaním špiny, o ktoré by sa teatrálne vládni predstavitelia postarali,“ skonštatoval Lučanský, ktorý včera doručil ministrovi vnútra Romanovi Mikulcovi žiadosť o uvoľnenie zo služobného pomeru.

Mikulec nevidí politizáciu

Ten mu za jeho doterajšiu prácu poďakoval. „Hoci sa s pánom Lučanským v mnohých témach zhodujeme, existuje aj viacero oblastí, v ktorých máme odlišný názor na to, ako by mal Policajný zbor vyzerať a fungovať,“ vyhlásil Mikulec, ktorý odmieta obvinenia. „Nevidím žiadnu politizáciu, pýtal som sa pána Lučanského, v čom vidí politizáciu, a nevedel mi povedať,“ uviedol Mikulec. Ten si chce vybrať nového šéfa polície a koalícia plánuje zmeniť zákon.

Kto to bude, je ešte nejasné, no medzi menami sa spomína napríklad súčasná viceprezidentka Jana Maškarová. Bývalý premiér Peter Pellegrini hovorí, že pod vedením Lučanského sa polícii uvoľnili ruky. „Skutočnosť, že Milan Lučanský nedôveruje súčasnému vedeniu ministerstva vnútra, potvrdzuje naše obavy, že sa začal proces politizácie polície s cieľom účelovo slúžiť novej moci,“ skonštatoval. Lučanský nevylúčil, že po odchode do civilu by mohol spolupracovať s novou stranou expremiéra, no tvrdí, že zatiaľ nevie, či je stotožnený so vstupom do politiky.