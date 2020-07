Nečakané prekvapenie v košickej zoo: Ťavia mama Vanda pokorila s mláďatkom č. 6 osobný rekord

Majú za sebou rušný víkend! Predošlú nedeľu popoludní ošetrovatelia košickej zoo uvideli niečo, čo tak skoro neočakávali.

Ťava Vanda nečakane porodila v poradí už svoje šieste mláďa. Zamestnancov prekvapilo hlavne to, že nového potomka priviedla na svet už po roku, čo je veľkou raritou. Ťavie matky si totiž bežne dávajú prestávku aspoň 2 sezóny. Rozkošnému mláďatku sa jeho ošetrovateľka Veronika (22) rozhodla dať meno Franky.

Skúsená ťavia matka Vanda priviedla na svet ďalšieho potomka. Ako opísala ich ošetrovateľka Veronika Tomášiková (22), keď prišla do výbehu, mláďa sa prvýkrát samo nadýchlo. Zamestnanci zoo mali podozrenie, že čaká mláďa, no zdalo sa to priskoro. „Ona aj keď nie je gravidná, je sama osebe mohutnejšia ako ostatné. Spočiatku sa nám to akosi nepozdávalo, lebo ten časový interval medzi pôrodmi je aspoň 2 roky,“ uviedla ošetrovateľka s tým, že nového potomka od Vandy očakávali až niekedy koncom roka.

Mláďa teraz musia kontrolovať, ako však ukázali prvé hodiny, Vanda je starostlivou matkou. „Keď sa ťaviatko narodilo, potrebovali sme ich aj s matkou nalákať dovnútra, keďže bolo zlé počasie. Nakoniec sa nám ich podarilo zavrieť do spoločnej ohrady, no malého sme museli trošku popostrčiť, aby šiel za matkou a tým správnym smerom,“ opísala Veronika náročné popoludnie.

Teraz sú obaja oddelení od skupiny. „Postupne sa bude púšťať do výbehu medzi svoju rodinu,“ vysvetlila. Meno pre nový prírastok pritom vzniklo celkom vtipnou príhodou. „Presúvanie ťavy je náročné a potrebovala som pomoc od kolegov. Prišiel kolega František a vravel, ak to bude chalanisko, nech ho pomenujeme po ňom, a tak sa aj stalo. Viac sa mi ale páčila verzia Franky,“ dodala Veronika s humorom.