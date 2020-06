Po vyčíňaní počasia na východe rátajú škody v tisícoch eur: Vietor bral strechy a váľal stromy

Živly neprestávajú trápiť východné Slovensko. Pondelňajšia búrka v obci Nižný Čaj (okr. Košice-okolie) napáchala tisícové škody na obecnom i súkromnom majetku.

Cez dedinu sa v momente prehnalo vetrisko, ktoré odtrhlo strechu rodinného domu a hospodárskej budovy. Jeden z popadaných stromov poškodil aj auto. Pre neutíchajúci lejak museli vyhlásiť tretí stupeň povodňovej aktivity. Najväčšie škody ráta pani Helena (82) so svojou rodinou. Keď prišiel nárazový vietor, v momente im strhlo plechovú strechu z rodinného domu.

„Prišlo to niekedy po 15. hodine. Bol to len moment, netrvalo to ani päť minút. O chvíľu vietor ustal, už sa ani konár nepohol. Som už starena, ale niečo také som ešte nezažila,“ vraví Helena s tým, že mala obrovské šťastie v nešťastí. V okamihu hrôzy totiž nebola za domom, kam sa konštrukcia zrútila. Škody okolo domu spôsobili aj popadané tehly a zničená ostala aj záhradná hojdačka.

„Prišli mi pomáhať kamaráti, susedia i rodina, každý mi pomáha,“ povedala Helena, ktorá sa neubránila slzám. Vetrisko sprevádzal aj silný dážď. Štyri izby vrátane obývačky zostali premoknuté a rozmočené omietky budú musieť všetky vymeniť. Rodina presné škody uviesť ešte nevedela, odhadujú to však na tisíce eur.