Medzi červené barety prijímajú aj kuchárov či manažérov: Civili začínajú kariéru v „bejbyčate"

Elitní vojaci k sebe berú aj civilov! Rady povestných červených baretov môžu rozšíriť aj kuchári, manažéri či absolventi.

Cesta do jednotky 5. pluku špeciálneho určenia (5. pšu) však pre adeptov z civilu nie je jednoduchá. Bažantov po základnom vojenskom výcviku čaká ešte dril v „bejbyčate“. Čo všetko obnáša? Podľa veliteľa Síl pre špeciálne operácie plukovníka Branislava Benku ide o koncept vytvorený a uvedený do praxe v roku 2019. „Takzvaná bejbyčata je cestou do legendárneho 5. pluku pre tých, ktorí sa do armády hlásia z civilu,“ priblížil Benka.

Záujemcovia o službu v Silách pre špeciálne operácie, v tomto prípade konkrétne v 5. pšu, sa prihlásia v regionálnom regrutačnom stredisku a nastúpia do Základne výcviku a mobilizačného doplňovania v Martine. „Ak ich záujem o službu medzi špeciálmi pretrváva i po dvojmesačnom výcviku, ocitnú sa v 5. pluku. Tam sú zaradení do tzv. bejbyčaty,“ doplnil Benka s tým, že potom testujú fyzickú a psychickú odolnosť adeptov. „Skúšame ich výkonnosť, jazykové zručnosti i adaptabilitu na prostredie. Potom nasleduje séria odborných kurzov. Prvým je Základný kvalifikačný kurz špeciálnych operácií,“ odhalil Benka.

Žilinský 5. pluk špeciálneho určenia začne v auguste s výberom nových členov z radov slúžiacich vojakov a kadetov Akadémie ozbrojených síl generála M. R. Štefánika. Civili sa môžu prihlásiť do výcviku prostredníctvom regionálnych regrutačných stredísk v krajských mestách na nástupné termíny október 2020 a január 2021, vždy 3 mesiace vopred. Plukovník Pavol Šebík prezradil, že devízami pre prijatie sú výborný zdravotný stav, kondička a mentálna odolnosť.