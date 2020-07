Herec Andy Hryc sa učí chodiť a hlási obrovské pokroky: Zásadná správa od lekárov!

Veľa cvičenia a odhodlania zvíťaziť! Tak sa dajú opísať posledné dni Andyho Hryca (70), ktorý je už takmer dva týždne v domácej liečbe.

Herec 60 dní bojoval s leukémiou na Klinike hematológie a transfúziológie v bratislavskej Petržalke. Práve tam si siahol na dno vlastných síl. Chemoterapia, transplantácia kostnej drene, strata veľkého množstva hmotnosti a nekonečné dni na lôžku ho pripravili o niečo celkom bežné! Herec nedokázal bez pomoci urobiť ani krok. Nedávno absolvoval prvú kontrolu od pobytu doma a má dôvod na úsmev!

Hrycov život sa zmenil od základov. Vždy aktívny herec plný energie sa ocitol 60 dní na Klinike hematológie a transfúziológie v hlavnom meste. Keď mu v apríli diagnostikovali leukémiu, pochopil, že to nebude med lízať, a bude to skutočne náročné. Bol však odhodlaný bojovať a zvíťaziť. „Lekári hovoria, že som z toho von. Dôležitých je nasledujúcich 100 dní rekonvalescencie, diéty a rehabilitácie. Liečba pokračuje medikamentóznou metódou a týždennými kontrolami v špitáli, cvičením, teda žiadna zábava,“ priznal herec tesne po prepustení z nemocnice.

Prvú kontrolu už má za sebou a má obrovskú radosť. „Správy od lekárov sú pozitívne, brali mi vzorku z miechy, čísla sú lepšie, ako boli minule. Podrobnosti neviem, ale primár mi povedal, že sa to vyvíja správnym smerom,“ vysvetlil najnovšie Novému Času Hryc, ktorý verí, že je na dobrej ceste rakovinu úplne poraziť. „V princípe sme prvý polčas vyhrali, to je jasné, a chytilo sa to. Ide o to, že teraz musia byť čísla vždy lepšie a lepšie. Až kým nedosiahneme takú úroveň, že budem plne imúnny,“ hovorí herec.