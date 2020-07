Marek Bakoš o svojom veľkom kamarátovi: Do posledného dychu bojoval za svoj cieľ - žiť!

Boli skvelí parťáci na zelených trávnikoch i v osobnom živote!

Bývalý futbalový reprezentant Marek Bakoš (37) strávil s Mariánom Čišovským († 40), ktorý v nedeľu po šesťročnom boji podľahol chorobe amyotrofická laterálna skleróza (ALS), veľa času v posledných rokoch. Denníku Nový Čas prezradil, kedy sa videli naposledy, aký bol Čišo človek a poklonu zložil aj jeho manželke Martine i celému plzenskému klubu!

? Čo vám ako prvé napadne, keď sa povie meno Marián Čišovský?

- Blízky priateľ, spoluhráč a výnimočný človek, ktorý bojoval do posledného dychu za svoj cieľ - žiť čo najdlhšie po boku milujúcej rodiny a kamarátov. Môžeme si od neho vziať príklad do života ďalej. To bol Marián Čišovský!

? Vy ste boli dlhoroční spoluhráči a hlavne parťáci v Plzni, takže ste prežívali takpovediac s ním a s celou jeho rodinou tých šesť rokov boja s ťažkou chorobou. Kedy ste sa videli naposledy?

- S mojou rodinou bývam neďaleko domu, kde žil aj Čišo s rodinkou, takže sme boli pravidelne spolu. Snažil som sa mu byť oporou v jeho ťažkom boji s chorobou. Samozrejme, že počas pandémie koronavírusu boli naše stretnutia obmedzené, naposledy sme sa videli asi pred tromi týždňami.

? Nasvedčovalo niečo tomu, že sa jeho stav zhoršil?

- Práveže vôbec nie, preto to človeka o to viac mrzí.

? V nedeľu ste boli na zápase Plzne proti Sparte, ktoré bolo plné emócií...

- Priznám sa vám, že z toho stretnutia si z futbalovej stránky takmer nič nepamätám. Tie emócie naozaj prevýšili samotný zápas. Dátum 28. jún 2020 sa zapísal ako najhorší deň v mojom živote.

? Na tribúne vedľa vás stála aj Čišovského manželka Martina s deťmi...

- Klobúk dole pred Maťkou, ktorá bola do poslednej chvíle veľmi silná. Stále bola pozitívne naladená a plná energie, ktorú Čišovi dodávala, aby dokázal bojovať s tou chorobou.

? Vedenie Plzne sa zachovalo naozaj fantasticky, celé tie roky Mariánovi pomáhalo, stále bol na súpiske tímu a dostával plat, akoby bol zdravým členom kádra. Čo na to hovoríte?

- Je to naozaj niečo neuveriteľné. Rád by som sa touto cestou poďakoval všetkým ľuďom vo futbalovej Plzni, čo všetko pre Čiša urobili, pretože to sa len tak v tejto dobe už nevidí.

? Synovia Čišovského martin a Maroš boli aj na nedeľňajšom stretnutí. Hrávajú tiež futbal?

- Nie, oni sa futbalu nevenujú. Hoci ho deti nenasledujú v športových stránkach, zanechal v nich svoje životné vízie a predsavzatia. Som presvedčený, že budú nasledovať jeho životné kroky a budú robiť radosť ľuďom okolo seba, ako to robil on.