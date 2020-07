Ťapák ako programový riaditeľ RTVS končí pre zdravotné problémy: Veľavravná reakcia riaditeľa Rezníka

Sekol s robotou! Herec a známa tvár obrazoviek Marek Ťapák (60) bol na poste programového riaditeľa RTVS dva roky.

Oddnes je však všetko inak a sympaťák sa musel dôležitej funkcie vzdať pre zdravotné problémy. Ťapák je divákom známy ako kvalitný herec, keď dokazoval svoj talent nielen na obrazovkách, ale najmä na doskách, ktoré znamenajú svet. Svoje skúsenosti z umeleckého prostredia potom zužitkoval vo funkcii programového riaditeľa, keď na tomto poste v RTVS pôsobil dva roky.

Podľa najnovších informácií sa však lukratívneho fleku vzdal a dôvodom sú najmä problémy so zdravím, ktorého herca trápia. „Ďakujem veľmi pekne Marekovi Ťapákovi za jeho plné nasadenie a skvelú prácu, ktorú v tejto pozícii za vyše dvoch rokov vykonal,“ uviedol generálny riaditeľ verejnoprávnej televízie Jaroslav Rezník.

Na jeho miesto nastúpi súčasný riaditeľ Sekcie športu RTVS Matej Hajko, ktorý hercovi tiež vyjadril vďaku. „Marek Ťapák so svojím tímom odviedli gro práce pri príprave jesennej programovej štruktúry. No napriek tomu nás čaká horúce pracovné leto, aby RTVS bola na 100 percent programovo konkurencieschopná nielen na jeseň, ale aj v ďalšom období,“ avizoval Hajko. Nový Čas sa snažil skontaktovať aj s Ťapákom, no ten do uzávierky neodpovedal.