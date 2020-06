Rektori vysokých škôl: Celoplošná kontrola záverečných prác neprinesie želateľný výsledok

Celoplošná kontrola záverečných prác neprinesie želateľný výsledok, myslia si rektori Združenia výskumne a technicky orientovaných univerzít V7.

Technicky si nevedia predstaviť ani vykonanie kontroly pred obdobím, odkedy sa využíva Centrálny register záverečných prác. Nepáči sa im ani to, že by mali spochybňovať autoritu rozhodnutí vlastných skúšobných komisií, a to na základe uplatňovania princípu kolektívnej viny. TASR o tom informovala hovorkyňa Univerzity Komenského Lenka Miller.

"Privítali by, aby sa otázky kvality vysokoškolského vzdelávania riešili systematicky a komplexne. Naše kapacity potrebujeme sústrediť na systémové zmeny a s týmto cieľom sme pripravení zúčastňovať sa všetkých diskusiách na rôznych fórach, osobitne s predstaviteľmi Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR," zdôraznili rektori v stanovisku. Akékoľvek unáhlené návrhy na potlačenie plagiátorstva či iných problémov slovenských vysokých škôl podľa nich nesplnia svoj účel a hrozí, že budú realizované nedôsledne.

V súvislosti so spätným preverovaním záverečných prác a odnímaním akademických titulov podľa V7 vznikajú aj ďalšie otázky a pochybnosti nielen organizačného, ale i legislatívneho charakteru, napríklad v súvislosti s retroaktívnym pôsobením novej právnej úpravy.

Poslanecký klub OĽaNO žiada preverenie záverečných prác na vysokých školách za obdobie, na ktorom sa dohodnú ministri školstva a spravodlivosti. Do septembra majú pripraviť zákon.

Podľa ministra školstva Branislava Gröhlinga (SaS) je návrh zákona už čiastočne pripravený. Spätné odoberanie titulov však podľa neho nie je možné.

Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) v reakcii na návrh OĽaNO nechá vypracovať ústavnú analýzu týkajúcu sa možnosti pozrieť sa na existujúce plagiátorské záverečné práce z dôvodu retroaktivity.

Diskusiu otvorili medializované informácie o tom, že mal šéf parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) vo svojej záverečnej práci skopírovať niekoľko strán z publikácie svojho školiteľa.