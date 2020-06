Mikulec: Koalícia pracuje na novom spôsobe voľby policajného prezidenta

Vládna koalícia pracuje na novom spôsobe voľby prezidenta Policajného zboru SR.

Na tlačovej konferencii to v utorok uviedol minister vnútra Roman Mikulec (OĽaNO) v reakcii na odstúpenie súčasného šéfa polície Milana Lučanského.

"My sme povedali aj v programovom vyhlásení vlády, že prehodnotíme súčasný systém. To sa teraz deje," odpovedal Mikulec na otázku, či sa do Lučanského odchodu stihne vybrať nový prezident. "My sa nechceme a priori ponáhľať," vysvetlil. "Chceme, aby bol ten proces čo najtransparentnejší a legitímny," uviedol Mikulec, ktorý odmieta, že by to bolo po novom na vôli ministra vnútra. Podľa Mikulca odchodom Lučanského z funkcie nenastane v polícii žiadne bezvládie, a to aj keby sa do 1. septembra nový šéf policajtov nestihol vybrať.

Lučanský končí vo funkcii policajného prezidenta: Priama spoveď, prečo to vzdal

V reakcii na slová Lučanského o politizácii minister uviedol, že žiadnu politizáciu nevidí a spresniť mu ju nedokázal ani samotný Lučanský. Mikulec tiež spochybnil, že by bolo Lučanského menovanie v roku 2018 absolútne transparentné. Na obvinenia, že okresal Lučanskému právomoci reagoval minister tým, že hneď po nástupe do úradu vydal príkaz, aby boli zastavené všetky pohyby v rámci policajného zboru. Odmieta, že by tento pokyn bol mienený priamo na Lučanského osobu.

Na otázku, či chce minister vymeniť aj súčasného riaditeľa Národnej kriminálnej agentúry Branislava Zuriana odpovedal minister, že to nie je témou dňa.

Prezident Policajného zboru Milan Lučanský odstupuje z funkcie. Požiadal o uvoľnenie zo služobného pomeru k 31. augustu. Ako dôvody svojho odchodu uviedol znemožňovanie jeho práce zo strany rezortu vnútra a fakt, že nechce niesť zodpovednosť za politizáciu polície.