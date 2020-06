Policajný zbor po odchode Lučanského: Bude dočasnou šéfkou žena?

Lučanský v utorok oznámil odchod z funkcie. Služobný pomer aktuálneho šéfa polície v zbore by mal skončiť k 31. augustu.

Ministerstvo vnútra SR potvrdilo, že Lučanský dnes doručil ministrovi vnútra Romanovi Mikulcovi žiadosť o uvoľnenie zo služobného pomeru v štátnej službe príslušníka policajného zboru s dvojmesačnou výpovednou lehotou, teda do 31. augusta. Minister vnútra žiadosť prijal a Milanovi Lučanskému poďakoval za doterajšiu spoluprácu.

Lučanský končí vo funkcii policajného prezidenta: Priama spoveď, prečo to vzdal

„Hoci sa s pánom Lučanským v mnohých témach zhodujeme, existuje aj viacero oblastí, v ktorých máme odlišný názor na to, ako by mal policajný zbor vyzerať a fungovať. Pánovi Lučanskému však ďakujem a verím, že dokážeme konštruktívne fungovať aj zvyšné dva mesiace vzhľadom na náročné obdobie, pred ktorým stojíme v súvislosti s možnou druhou vlnou pandémie koronavírusu,“ uviedol minister.

Mikulec dnes zároveň zdôraznil, že po nástupe do funkcie vydal príkaz na zastavenie všetkých personálnych pohybov v policajnom zbore. "Nebolo to namierené na pána Lučanského," uviedol v súvislosti s argumentom odchádzajúceho policajného prezidenta o oklieštení jeho kompetencii. Mikulec tiež na brífingu povedal, že keď sa Lučanského dnes pýtal, kde vidí politizáciu policajného zboru ten "nevedel celkom odpovedať". Pokiaľ ide o prípadného nástupcu Lučanského, Mikulec si mená zatiaľ podľa vlastných slov nechá pre seba. Koalícia podľa neho momentálne zároveň prehodnocuje spôsob, akým by mal byť vybraný nový šéf polície.

Pokiaľ by súčasná koalícia nestihla nového šéfa polície vybrať do konca augusta, keď Lučanský končí, podľa ministra vnútra je jednou z možností, že zbor dočasne povedie policajná viceprezidentka Jana Maškarová. Pokiaľ ide o prípadnú výmenu šéfa Národnej kriminálnej agentúry Branislava Zuriana, podľa Mikulca to nie je na programe dňa. "Je šéf NAKA, ale uvidíme do budúcna," dodal minister vnútra.

Lučanský je vo funkcii šéfa polície od júna 2018, vymenovala ho bývalá ministerka vnútra Denisa Saková. V roku 2019 následne Lučanský uspel vo výberovom konaní na post šéfa polície podľa novoprijatého zákona.