Výskyt melanómu na Slovensku stúpa, nárazové opaľovanie je nebezpečné: Tip, ako sa správne krémovať

Výskyt melanómu na Slovensku stúpa. Pre agentúru SITA to uviedla Silvia Schmidtmayerová zo Združenia pacientov s dermatologickými malignitami.

Podľa dát z Národného centra zdravotníckych informácií bolo v starostlivosti odborníkov v roku 2017 takmer 16-tisíc mužov a 19-tisíc žien s rakovinou kože. V roku 2018 to bolo už takmer 17-tisíc mužov a 20-tisíc žien. Za rok teda pribudne približne 2-tisíc nových onkologických kožných ochorení. Melanóm, najagresívnejšia a najzávažnejšia forma rakoviny kože, tvorí približne 20 % z týchto každoročne novodiagnostikovaných pacientov. Zvyšuje sa pritom podiel mladých ľudí do 40 rokov.

Výskyt melanómu súvisí s vystavovaním kože UV žiareniu. Z hľadiska jeho vzniku je v porovnaní s pravidelným slnením nebezpečnejšie práve intenzívne občasné, teda nárazové opaľovanie a akútne spálenie po krátkom pobyte na slnku. Farmaceutka z lekárne Dr.Max Jana Varsová preto pri opaľovaní a dlhšom pobyte na slnku odporúča dbať na správnu ochranu kože. "Väčšina ľudí zvyčajne nanáša na kožu výrazne menšie množstvo opaľovacieho prípravku, než aké je potrebné na dosiahnutie deklarovaného stupňa ochrany. Pritom, ak sa na pokožku nanesie nedostatočné, napríklad iba polovičné množstvo, ochrana sa zníži až o dve tretiny," uviedla farmaceutka pre agentúru SITA. Ako doplnila, dospelý človek potrebuje na jedno nanesenie na celé telo približne dve polievkové lyžice opaľovacieho prípravku. Na tvár je to zhruba množstvo, ktoré zodpovedá objemu jednej kávovej lyžičky. Varsová však upozorňuje, že­ žiadny opaľovací prípravok neposkytuje 100 % ochranu pred slnečným žiarením.

Melanóm sa vo väčšine prípadov vyskytuje na plochách kože, ktoré sú nárazovo vystavované slnečnému žiareniu. Môže sa však vyskytnúť kdekoľvek na tele, napríklad v oku, na slizniciach či pod nechtom. Schmidtmayerová upozorňuje, že melanóm je najzhubnejšia forma rakoviny kože. Má vysoký potenciál metastázovať a má zároveň obmedzené možnosti terapie. Na pôsobenie slnečných lúčov je oveľa citlivejšia pokožka dieťaťa ako dospelého človeka. Je tenšia, na slnečné žiarenie nie je zvyknutá a až do puberty nemá úplne vyvinutú obrannú schopnosť. Deti do šiestich mesiacov by sa podľa farmaceutky Varsovej nemali vystavovať priamemu slnku vôbec.

Deti do troch rokov by sa nemali cielene opaľovať. Ako doplnila Schmidtmayerová, odhaduje sa, že už jedno spálenie slnkom v detskom veku, ktoré spôsobí pľuzgiere, riziko vzniku melanómu v neskoršom veku zdvojnásobuje. Koža má totiž pamäťovú stopu a jej poškodzovanie sa hromadí. "Jemná detská pokožka toleruje lepšie prípravky, ktoré neobsahujú farbivá, konzervačné látky či parfumy. Detské opaľovacie prípravky majú jasné označenie, že sú určené špeciálne pre deti," uzavrela Varsová.