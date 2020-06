Diego Simeone o konflikte medzi Messim a Setiénom: Ako by to riešil temperamentný tréner?

Barcelone poriadne horí pod zadkom. Dnes ich čaká dôležité stretnutie na domácej pôde proti Atléticu Madrid.

Ak chcú zverenci Quiqueho Setiéna pomýšľať na zisk titulu, musia bodovať naplno. Real Madrid má totižto dvojbodový náskok. Pozitívnejšie to však vyzerá pre zverencov Diega Simeoneho. U tých vládne po reštarte sezóny herná pohoda, keď natiahli víťaznú šnúru už na štyri zápasy. To sa nedá povedať o Barcelone.



Tá naposledy zakopla na pôde zachraňujúcej sa Celty Vigo, keď iba remizovala 2:2. Práve po tomto zápase sa v šatni mali hráči slovne pustiť do trénera Setiéna.



Na túto tému sa novinári pýtali aj Simeoneho. „Poznáte ma, nebudem hovoriť svoj názor na to, čo sa deje v iných šatniach," povedal Diego.

„Robím si názor len na naše veci. Potrebujeme ich chrániť, vždy sa o to postarať a vždy manažovať pocity hráčov, čo je najdôležitejšie pre zostavu. Najdôležitejšia vec je manažovať, v mojom tíme, emocionálnu časť, čo považujem za kľúčovú časť."



A ako by riešil podobný konflikt Simeone vo svojom mužstve?„Nepovedal by som vám to, snažil by som sa to vyriešiť prirodzene v našom tábore, v šatni alebo na tréningu. Šálka kávy by mohla pomôcť pri neformálnom rozhovore, ktorý môže vyriešiť vnútorný problém."