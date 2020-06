Dievčatko († 8) pred 38 rokmi uniesli, sexuálne napadli a zaškrtili: DNA teraz odhalila jej vraha

Polícia v Columbuse v americkom štáte Ohio vyriešila takmer 38 rokov starý prípad únosu, sexuálneho napadnutia a vraždy osemročného dievčatka. Podarilo sa jej to vďaka genealogickým testom DNA a podcastu, ktorý sa venoval prípadu, informuje televízia CNN.

Kelly Ann Prosser podľa vyšetrovateľov uniesli 20. septembra 1982 v univerzitnej štvrti Columbusu, keď sa vracala domov zo školy. O dva dni neskôr našli v kukuričnom poli v neďalekom okrese Madison jej telo. Podľa informácií o vyšetrovaní z generálnej prokuratúry Ohia dievčatko zbili, sexuálne napadli a uškrtili. Vrahom dievčatka je podľa polície Harold Warren Jarrell, uviedol námestník policajného náčelníka v Columbuse Greg Bodker.

Muž, ktorý žil v meste v 70. a 80. rokoch, je v súčasnosti už zosnulý a v pôvodnom spise prípadu Prosser ho nespomínajú. V roku 1977 ho odsúdili za únos iného osemročného dievčatka z Tamarack Circle v severnej časti Columbusu a prepustili v januári 1982. V súčasnosti ho nespájajú s iným prípadom. Vyriešiť prípad Prosser pomohla DNA, ktorej vzorky zozbierali vyšetrovatelia ešte v začiatkoch vyšetrovania. Približne v rokoch 2014/2015 vložili vyšetrovatelia dané vzorky do národnej databázy CODIS, no nenašli žiadnu zhodu, uviedol ďalší predstaviteľ columbuskej polície Terry McConnell.

V marci začala polícia spolupracovať so spoločnosťou AdvanceDNA, ktorá sa venuje forenznému genealogickému výskumu. Tá vzorky použila na to, aby zostavila rodokmeň potenciálneho podozrivého a poskytla ďalšie možné stopy. Súvislosť medzi Jarrellom a Prosser potvrdili na základe vzoriek DNA od žijúcich príbuzných muža. AdvanceDNA vo vyhlásení pre CNN uviedla, že jej tím pracoval so zhodami DNA od používateľov dvoch spoločností zameraných na genetické testovanie, ktoré spolupracujú s orgánmi činnými v trestnom konaní. Informácie smerujúce k Jarrelovi im poskytla DNA jeho príbuzných z tretieho kolena. Po tom, ako AdvanceDNA poskytla nové tipy polícii, detektívi zistili, že podobné meno ako Jarrellovo spomínal aj anonymný tip v roku 2014. V tom čase ho však nemohli overiť, lebo mali obmedzené informácie, uviedol McConnell.