Nick Kyrgios sa obul do Zvereva: Ako sebecký dokážeš byť?

Mal šťastie. Nemecký tenista Alexander Zverev (22) a jeho tím vyviazli na rozdiel od iných z exhibície Adria Tour, ktorej spoluorganizátorom bol aj Srb Novak Djokovič, bez ochorenia na Covid-19.

Zverev sa po návrate z turnaja, ktorý napokon prerušili, stiahol do karantény a ospravedlnil sa. Dal sa testovať, výsledok bol negatívny. Vzápätí sa ale na sociálnych sieťach objavilo video od nemeckého módneho návrhára Philippa Pleina, na ktorom sa Zverev zabáva v jednom z klubov. Plein neskôr video zmazal. Kedy a kde bolo natočené síce nie je známe, no do nemeckého tenistu sa okamžite pustil austrálsky tenista Nick Kyrgios.

"Pokiaľ máš odvahu zverejniť tweet, ktorý za teba napísal tvoj management, že sa budeš na dva týždne izolovať a ospravedlňuješ sa verejnosti za ohrozenie zdravia, mal by si mať aj odvahu zostať tie dva týždne doma," povedal Kyrgios vo video zverejnenom na instagrame. "Ako sebecký dokážeš byť?" dodal.