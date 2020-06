Policajný šéf sa rozhodol: Lučanský končí! Ostré slová na ministra Mikulca

Dohady sa potvrdili. Šéf Policajného zboru Milan Lučanský končí vo svojej funkcii. Oznámil to na sociálnej sieti. Jeho vyjadrenie prinášame v plnom znení.

"Nechcem niesť zodpovednosť za to, že vedenie ministerstva vnútra politizuje políciu. Je to veľký krok späť. Zvážil som všetky možnosti, ktoré mi zákon ponúka. Premyslel som si svoj krok zo všetkých strán. Musím povedať, že napriek silnej podpore môjho okolia, kolegov, rodiny, priateľov, nechcem ďalej spolupracovať so súčasným vedením Ministerstva vnútra SR. Nemám ich dôveru a oni zase nemajú tu moju. Spolupráca musí byť založená na vzájomnom rešpekte. Uznávam, že vnímam Romana Mikulca ako korektného človeka, ale neuznávam ho ako ministra vnútra. Naše pohľady na ďalší chod polície sú rozdielne, naše názory na viacero tém sú odlišné. Nechcem niesť zodpovednosť za začínajúci úpadok dobre vybudovaného Policajného zboru, ktorý nedokážem ovplyvniť, pretože už teraz mi vedenie ministerstva siahlo na právomoci prezidenta Policajného zboru," píše na Facebooku Milan Lučanský.

"Nikdy sa nezmierim s politizáciou policajného prezidenta, nech už si pod tým vládna koalícia predstavuje čokoľvek. Možnosť brannobezpečnostného výboru považujem za stratu času, keďže matematika nepustí a koaličný štvorlístok má trojpätinovú väčšinu, i keď dôvod na moje odvolanie nie je žiadny. Nemám chuť trýzniť verejnosť dennodennými hádkami a hádzaním špiny, o ktoré by sa teatrálne vládni predstavitelia postarali. Chcem sa poďakovať všetkým svojim kolegom, každému policajtovi a mojim priaznivcom za roky spolupráce. Po 30 rokoch v Policajnom zbore som sa rozhodol požiadať o uvoľnenie zo služobného pomeru k 31. 8. 2020," uzavrel Lučanský.