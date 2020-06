Budúcej mamičke odtiekla voda, v momente ju ratovala nitrianska polícia: Najmilší záber pár hodín po zásahu

Muži zákona sa počas svojich služieb stretnú s kadečím. Nie vždy ide iba o kriminálne prípady, preto sú pripravení na každú situáciu. Aj v tomto prípade sa ukázalo, že heslo pomáhať a chrániť má skutočne zmysel.

Policajtov z Nitry zastihla tá najmilšia novinka! Po tom, čo odprevadili budúcu mamičku do nemocnice, sa jej do rána narodil synček Jakubko. Radostnú správu polícii na Facebook poslal fanúšik a zároveň hrdý otec Matúš: "Chcel by som sa veľmi poďakovať nitrianskym PMJ-čkarom za doprovod do nemocnice pre mňa a moju rodiacu ženu. Žene odtiekla voda a sanitku by sme už nestíhali, ja som volal na políciu, že idem do nemocnice a na začiatku Nitry nám už robili doprovod až do nemocnice. Do rána sa nám narodil náš prvý synček Jakubko." Šťastným rodičom a dieťatku muži zákona zaželali všetko dobré.