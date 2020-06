Slováci, pozor: Máte príležitosť požiadať si o príspevok na takmer nulový dom!

Slováci si môžu podávať žiadosti o príspevok v maximálnej výške 8000 eur na dom s takmer nulovou potrebou energie od stredy (1. 7.).

Odborníci zo Združenia výrobcov murovacích materiálov (ZVMM) radia, ako o príspevok požiadať a na čo si dávať pozor. Termín ukončenia podávania žiadostí je 30. septembra alebo do naplnenia 200 elektronicky zaevidovaných žiadostí.

Odborníci upozorňujú, že v marci tohto roka bol zákon o energetickej hospodárnosti budov novelizovaný, takže v podávaní žiadostí došlo k určitým zmenám oproti minulému roku. Príspevok je možné poskytnúť len na nové rodinné domy s podlahovou plochou do 200 štvorcových metrov, na ktoré bolo vydané právoplatné kolaudačné rozhodnutie najneskôr dva roky pred rokom podania žiadosti. Po novom už tiež nie je možné príspevok kombinovať s inými dotáciami na rodinný dom alebo jeho technický systém.

Združenie radí žiadateľom, akých chýb sa majú vyvarovať. Na prvej strane certifikátu by si mal žiadateľ skontrolovať celkovú podlahovú plochu, rok kolaudácie aj primárnu energiu. Do podlahovej plochy sa nezapočítavajú priestory, ktoré sú nevykurované alebo tepelne oddelené od ostatných častí domu. "Napríklad nevykurovaná garáž, nevykurované a tepelne oddelené podkrovie či pivnica," uviedlo združenie.

Ďalej by si podľa združenia mal žiadateľ skontrolovať, či má v energetickom certifikáte uvedené správne východiskové údaje, ako je hrúbka stavebných konštrukcií a tepelnej izolácie, či výmera otvorových konštrukcií.

Pozornosť by mali žiadatelia venovať aj správe prikladanej k certifikátu. Treba skontrolovať, či sú v nej spomenuté všetky stavebné konštrukcie, ktoré sa v dome nachádzajú. Ak majú vnútorné deliace konštrukcie rôznu hrúbku, je potrebné do správy uviesť všetky. Platí to aj pre všetky typy strešných konštrukcií.

Overiť by si žiadateľ mal aj hodnotu súčiniteľa prechodu tepla pri otvorových konštrukciách, ktorá by mala byť rozdelená podľa jednotlivých typov okien a dverí, nestačí ich teda uviesť v jednej položke. "Ak už máte energetický certifikát vydaný a otvorové konštrukcie takto rozpísané nie sú, požiadajte spracovateľa certifikátu o dodatočnú tabuľku s rozpisom otvorových konštrukcií," radí združenie.

Netreba zabúdať ani na strešné okná, tie musia byť uvedené oddelene. Majú totiž iné požiadavky ako normálne okná. "Dvere je dobré označiť, aby bolo možné identifikovať, ktoré sú vchodové a ktoré napríklad balkónové alebo terasové, pretože tiež majú iné požiadavky," uzavrelo združenie.