Také niečo tam nemá obdobu: Divadlá na Broadwayi zostanú do konca roka zatvorené

Divadlá na známom newyorskom bulvári Broadway zostanú v dôsledku nepredvídateľnosti ďalšieho vývoja koronavírusovej pandémie zatvorené do konca roka. V pondelok o tom informovala agentúra AFP.

Združenie divadiel Broadwayská liga (The Broadway league) zatiaľ nestanovilo dátum obnovenia predstavení, avšak ponúka náhradu za vstupenky zakúpené na všetky predstavenia, ktoré sa mali pôvodne odohrať do 3. januára 2021. Broadwayská liga predpokladala, že predstavenia by sa postupne mohli obnoviť začiatkom roku 2021.

Divadlá na Broadwayi sa spoločne s takmer všetkými verejnými udalosťami v meste uzavreli v polovici marca. V tom čase bolo v programe divadiel 31 predstavení a ďalších osem sa malo začať hrať na jar.

Tak dlho trvajúce uzavretie divadiel na newyorskom Broadwayi nemá podľa agentúry AFP v histórii obdobu. Za normálnych okolností by tieto divadlá zarábali na predaji vstupeniek týždenne približne 33 miliónov dolárov.

Podľa údajov z Univerzity Johnsa Hopkinsa zaznamenali v štáte New York 31 397 úmrtí súvisiacich s ochorením COVID-19, ktoré spôsobuje nový koronavírus. Z nákazy sa v tomto štáte vyliečilo 70 010 ľudí. USA sú v súvislosti s pandémiou najviac postihnutou krajinou na svete. Vírusom sa tam doposiaľ nakazilo vyše 2,5 milióna ľudí a viac ako 125 000 ochoreniu podľahlo.