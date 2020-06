Francúzsko odstavilo aj druhý reaktor najstaršej jadrovej elektrárne: Definitívny koniec až v roku 2040?

Vo Francúzsku začali v pondelok odstavovať jadrovú elektráreň Fessenheim ležiacu pri hraniciach s Nemeckom, ktorá je vôbec najstaršou svojho druhu v tejto krajine. Informovala o tom agentúra AFP.

Druhý a zároveň posledný z reaktorov elektrárne, ktorý fungoval už od roku 1977 a svoju predpokladanú 40-ročnú životnosť tak presiahol o tri roky, odstavili v pondelok o 23.00 h, oznámila francúzska štátna energetická spoločnosť Électricité de France (EdF).

Došlo k tomu štyri mesiace po tom, ako bol už z prevádzky vyradený prvý z reaktorov elektrárne.

Operácia odstavovania sa v pondelok začala o pár hodín skôr, než bolo pôvodne plánované. Po jej zavŕšení bude v nadchádzajúcich mesiacoch a rokoch pokračovať demontáž elektrárne.

Odstavenie elektrárne privítali protijadroví aktivisti vo Francúzsku, Nemecku i Švajčiarsku, ktorí dlhé roky, a obzvlášť po havárii v japonskej jadrovej elektrárni Fukušima v roku 2011, upozorňujú na riziká kontaminácie. Vyradenie elektrárne Fessenheim sľuboval ešte bývalý francúzsky prezident Francois Hollande. Odstaveniu však dal zelenú až jeho nástupca v úrade, Emmanuel Macron, a to v roku 2018.

Druhý reaktor síce v pondelok z prevádzky odpojili, no bude trvať ešte celé mesiace, kým vychladne a vyhorené palivo z neho bude možné odstrániť. Celý proces odstavenia elektrárne by mal byť zavŕšený do roka 2023, pričom sa neočakáva, že k úplnej demontáži dôjde skôr než v roku 2040.

Zatvorenie elektrárne predstavuje hrozbu pre živobytie pre približne 2 500 ľudí. Na odstraňovanie vyhoreného paliva, ktoré bude prebiehať do roku 2023, bude potrebných len 294 osôb, zatiaľ čo na konečnú demontáž elektrárne dokonca už len 60.