Dievčatko (3) sa zobudilo s krikom: Keď mama odokryla plachtu, onemela od hrôzy

Trojročné dievčatko napadol počas spánku ježko.

Malá Elsie spala v posteli aj s jej matkou Chelsey Fowler (32), keď sa zrazu zobudila s krikom a naťahovala sa k pravej nohe. Jej mama odhrnula perinu, aby videla, čo sa deje, a zbadala ježka pripevneného ku krvajúcej nožke malého dievčatka. O prípade informuje Daily Mail.

"Bolo štvrť na päť ráno. Moja dcéra Elsie spala v posteli so mnou a zrazu sa zobudila s krikom a držala si nohu. V panike som jej chytila nohu, aby som zistila, čo sa deje, a tento jež visel z jej malíčka," hovorí matka štyroch detí. "Spanikárila som, lebo som nečakala, že tam bude jež. Odhodila som ho z jej nohy a on zaliezol pod skriňu," dodáva.

Elsie reagovala hystericky, pretože v živote nevidela ježka, ani o ňom nepočula. "Neviem si predstaviť, čo by sa stalo, ak by táto samica ježka šla do detskej postieľky, kde spala Gracie. Bola obrovská," hovorí.

Chelsey vyčistila ranu na jej nohe a zavolala na linku prvej pomoci. "Myslím si, že najprv nevedeli, či žartujem alebo nie. Povedali, že pokiaľ sa krvácanie zastavilo, nemáme panikáriť a ráno máme zavolať doktorovi a nechať si pichnúť injekciu proti tetanu. To sme aj urobili," hovorí.

Po tomto zážitku spali všetci na dolnom poschodí a Elsie stále hovorila o zlom ježkovi. "Ráno som sa snažila dostať dve deti do školy a učiteľke som povedala, že meškáme kvôli tomuto ježkovi. Myslím si, že mi neverila." Od tohto útoku, ktorý sa odohral 22. júna, je Elsie na antibiotikách. Ježko je v zvieracom útulku.

Chelsey žije v meste Stratford-upon-Avon aj so svojimi štyrmi deťmi. Stále netuší, ako sa ježko mohol dostať k nim domov a vyhnúť sa jej dvom mačkám. Miestna organizácia zachráňujúca ježkov Hedgehog Friendly Town uviedla, že nejde o prvý prípad vlúpania tohto tvora do domu, o ktorom počuli. Ešte predtým, ako ho vrátili do prírody, ho skontrolovali. Myslia si, že táto samička môže mať niekde nablízku mláďatká.