Hokejový obranca Kováčik ukončil kariéru s krásnym odkazom: Nech hokej spája

Slovenský hokejový obranca Jozef Kováčik (40) ukončil hráčsku kariéru.

"Nikdy nezabudnem na moje dva tituly so Slovanom Bratislava a hlavne na titul s mojou modrobielou Kometou Brno," uviedol na instagrame.



"Mrzí ma neukončená cesta za postupom s mojím rodným mestom. Na záver už len toľko: Bola to nádherná jazda na ktorú nikdy nezabudnem a hlavne nech hokej naďalej spája ešte viac ľudí ako doteraz," poznamenal.



Kováčik sa z rodných Topoľčian po sezónach v Martine a Nitre dostal do Slovana Bratislava. S ním získal dva majstrovské tituly a po štvorročnom pôsobení v "belasom" drese zamieril do Brna. Jeho šesťročné účinkovanie v Komete vyvrcholilo majstrovským titulom v roku 2017. Následne sa vrátil do Nitry, no prevažnú časť ročníka 2017/2018 napokon oodhral vo Zvolene. V uplynulých dvoch sezónach pôsobil v prvoligových Topoľčanoch.



Pri hokeji však zostane aj po hráčskej kariére a bude sa venovať trénerstvu. V minulosti si už vyskúšal trénovanie žiakov i juniorov a neskrýva ambíciu prejsť k mužom. "Zároveň pracujem aj vo firme zaoberajúcej sa hliníkovými balkónmi. Je to niečo nové, no zvykám si a celkom ma to baví. Športovci žijú počas kariéry v bubline, ako hokejisti sme len trénovali, hrali zápasy a dodržiavali životosprávu. Teraz ma čaká niečo celkom iné," poznamenal.



Jeho kariéra mala priam ideálnu krivku. Z Topoľčian sa posunul do Martina a Nitry, neskôr do Slovana Bratislava a Komety Brno. "Ako malý chlapec som sníval o NHL. Vo veku 16, 17 rokov som pochopil, že sa to asi nepodarí. V tom čase brali do klubov NHL veľkých obrancov. Figuroval som síce v mládežníckych reprezentačných výberoch, no v 'dvadsiatke' už nie. Túžil som svoju kariéru posunúť ešte vyššie, ideálne v KHL. Mal som odtiaľ aj niekoľko ponúk. Volali ma z Togliatti, keď tam hral Roman Kukumberg, iné kluby sa ozvali počas môjho pôsobenia v Komete Brno. Na jednej strane ma mrzí, že sa to nepodarilo, no na druhej môžem povedať, že hrať v Komete bolo skvelé. Môj spoluhráč Martin Erat povedal, že podmienky v klube sú, až na platy, lepšie než v NHL," povedal Kováčik pre TASR.



Práve v Brne zanechal výraznú stopu. Vďačnosť tamojších fanúšikov za odvedené výkony pociťuje ešte aj tri roky po odchode z klubu. "Dodnes som v kontakte s mnohými ľuďmi z Brna, aj s fanúšikmi. Aj po oznámení konca kariéry sa mi mnohí ozvali, až som si poplakal. Už keď som odtiaľ odchádzal, tak boli skvelí."



Už bývalý obranca, ktorý získal kompletnú medailovú zbierku v slovenskej aj českej extralige, myslí aj na rozlúčkový zápas: "Chcel som to urobiť v rodných Topoľčanoch a ešte som z tej ambície neupustil. Uvidíme, aká bude situácia s koronavírusom, pretože ja som zvyknutý hrať pred vypredaným štadiónom. Viem si predstaviť, že by prišli aj fanúšikovia Komety, Slovana, ale aj Nitry a, samozrejme, Topoľčian. Viem si predstaviť, že by každý z týchto táborov mal svoj sektor, ale uvidíme, či je to reálne vzhľadom na spomínanú situáciu," dodal Kováčik.