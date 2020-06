Pandémia koronavírusu zďaleka nie je na ústupe: Slová šéfa WHO vyľakajú každého

Pandémia covidu-19 nie je ešte ani zďaleka na konci, šírenie koronavírusu sa naopak ďalej zrýchľuje.

Na tlačovej konferencii to povedal šéf Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus. Zároveň oznámil, že WHO budúci týždeň vyšle do Číny svoj tím, ktorého úlohou bude zistiť pôvod vírusu SARS-CoV-2. "Všetci chceme, aby to už bolo za nami. Všetci chceme normálne žiť. Skutočnosťou ale je, že (pandémia) nie je ani zďaleka na konci," uviedol Tedros Adhanom Ghebreyesus. Niektoré krajiny sveta podľa neho urobili v boji so šírením koronavírusu pokrok. "Pandémia sa ale v skutočnosti zrýchľuje," dodal.

Šéf WHO pripomenul, že pred pol rokom Čína prvýkrát informovala o novom type respiračnej choroby. Koronavírusom sa odvtedy nakazilo na celom svete viac ako desať miliónov ľudí. Pol milióna z nich s chorobou covid-19 zomrelo. Asi polovica z nakazených sa už uzdravila.

Budúci týždeň podľa šéfa WHO zamieri do Číny zvláštny tím, ktorého úlohou bude vyšetriť pôvod koronavírusu SARS-CoV-2. Podľa doterajších informácií sa vírus prvýkrát objavil v meste Wu-chan v provincii Chu-pej. Čína v tejto súvislosti čelí kritike - predovšetkým zo strany USA - že v počiatkoch epidémie nekonala transparentne a snažila sa niektoré informácie zatajiť. Peking obvinenia odmieta.

WHO tiež zdôraznila, že vakcína bude v dlhodobom boji s pandémiou dôležitým nástrojom, apelovala ale na vlády, aby ďalej prijímali "jednoduché riešenia", a chránili tak ľudské životy. Podľa krízového experta WHO Mikea Ryana by štáty mali ďalej testovať, vyhľadávať kontakty a izolovať nakazených.