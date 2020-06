Dievča (14) otehotnelo s tínedžerom (16): Odpadnete, keď zistíte, s kým chce dieťa vychovať

Dievča (14) priznáva, že sa veľmi bojí pôrodu. Tvrdí, že s výchovou bábätka jej pomôže desaťročný priateľ.

Daria Sudnišnikova otehotnela, keď mala trinásť rokov. Objavila sa aj v ruskej televíznej šou, kde povedala, že otcom dieťaťa je jej priateľ Ivan. Ako informuje The Sun, neskôr priznala, že ju znásilnil istý šestnásťročný chlapec, no hanbila sa to povedať. Aj napriek tomu jej Ivan (prezývaný aj Váňa) sľúbil, že bude nápomocný pri výchove dieťatka.

Dievča bolo hospitalizované v 31. týždni tehotenstva. Priznáva, že sa nesmierne bojí, pretože termín jej pôrodu sa blíži. V Rusku sa stala hviezdou sociálnych médií a viac než 115-tisíc ľudí sleduje jej príbeh. Najnovšie videá z nemocnice ukazujú Dariu na kardiotokografii, kde monitorujú srdcový tep bábätka a kontrakcie maternice. "Úprimne, bojím sa pôrodu. Tých bolestí a strašných kontrakcií," povedala svojím fanúšikom. Taktiež priznala, že by uprednostnila cisársky rez. Lekári jej povedali, že porodí zrejme skôr než v auguste, ale ona je odhodlaná urobiť všetko pre dobro svojho dieťatka a donosiť ho až do konca.

"Teraz sa bojím viac ako kedykoľvek predtým.. Zakázali mi ísť von. Nemôžem ísť ani do jedálne, lebo je to ďaleko od oddelenia, jedlo mi nosia.Taktiež sa sťažuje na veľké pribratie. "Kráčam ako medveď... Chôdza sa stala náročnou," tvrdí.

Po narodení urobia jej bábätku test DNA a polícia potom rozhodne o ďalšom postupe v prípade údajného znásilnenia. S podozrivým sa už rozprávali. "Ten muž bol na svoj vek veľmi tučný. A veľmi vysoký. Najdesivejšie je, že žije v rovnakom meste a naše mesto je malé. Bojím sa, že ho stretnem niekde na ulici. Stalo sa to v novembi na schodoch (k paneláku). Bola už tma a preto mi nikto nemohol pomôcť," hovorí Daria.

"Viac povedať nemôžem, myslím, že mi rozumiete," dodáva. V januári povedala v televíznej šou niečo iné. "Bol to Váňov nápad. Ale neprekážalo mi to. Zavrel dvere a kľúč nechal v zámke, aby ich jeho mama nemohla otvoriť," uviedla vtedy.