Tragická smrť legendárneho jaskyniara Daniela Hutňana († 60) na ostrove Pag: Zomrel pri svojej najväčšej vášni

Bol potápačskou a speleologickou legendou. Daniel Hutňan († 60) zomrel pri činnosti, ktorá bola jeho najväčšou vášňou.

Profesionálovi telom aj dušou, ktorý objavil ukryté priestory štvrtého najväčšieho podvodného jaskynného systému na svete - K‘oox Baal v mexickom Yucatáne, sa stal uplynulý piatok osudným ponor na ostrove Pag. Podľa slov kamaráta inak fyzicky zdatnému chlapovi malo prísť zle pri vynáraní. Pri prevoze sanitkou do nemocnice vydýchol naposledy... Hutňan pred časom pôsobil aj na Prešovskej univerzite, už niekoľko rokov však žil v Prahe, kde mal aj potápačskú školu.

Expedície do Mexika, ale aj na iné miesta na svete s ním podnikal i Michal Megela. Ten na kolegu spomína len v najlepšom. „Spoznali sme sa v roku 2004. Odvtedy sme každoročne chodili na expedície do Mexika. Objavili sme tam niekoľko desiatok kilometrov jaskynných systémov. Žili sme pritom v džungli, bolo to nádherné,“ spomína na úžasné zážitky.

Dekompresná choroba?

O speleologickej a speleopotápačskej legende rozpráva len v najlepšom. „Dano vedel expedície zorganizovať do posledného detailu. Bol to totálny profesionál v jaskynnom potápaní aj v potápaní v otvorenej vode. Väčšina ostatných speleológov naše expedície brala ako dobrodružstvo. On ich však vedel dotiahnuť do vedeckého bádania a výstupov,“ spomína so smútkom v hlase. Tragická udalosť sa mu hodnotí ťažko.

„Podľa toho, čo viem, išlo o bežný až turistický ponor do otvorenej vody, akých už absolvoval tisíce. Okolo boli skúsení potápači. Dozvedel som sa, že mu prišlo zle, keď sa vynoril. Pritom bol fyzicky zdatný a kondične na úrovni. Keď privolali záchranárov, ešte žil. Bohužiaľ, zomrel počas prevozu sanitkou. Zrejme to bola dekompresná choroba. Iné vysvetlenie nemám,“ vraví Hutňanov kamarát a kolega.

Podľa neho nebol len slovenskou, ale aj československou osobnosťou. Za zásluhy od Českej speleologickej spoločnosti získal dokonca i medailu. „Jeho mladí českí zverenci ho volali Náčelník. Prezývka vznikla prirodzene. Vnímali ho ako veľký vzor. Bol inštruktorom jaskynného potápania. Každý vedel, že to, čo robí, robí dobre. Bol to jaskyniar a potápač celou dušou. Dlho pôsobil aj na Sardínii. Potápanie a speleológiu bral ako svoje celoživotné poslanie,“ uzavrel Megela.