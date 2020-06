Obžalovaná Zsuzsová prehovorila o flirte s Kočnerom: Zisťoval, čo som ochotná urobiť pre peniaze

Porozprávala o flirte, finančných pomeroch aj vplyvnom Rusovi.

Devätnásty deň pojednávania v prípade vraždy Jána Kuciaka († 27) a jeho snúbenice sa niesol v duchu vypočúvania obžalovanej Aleny Zsuzsovej (46). Stále trvá na tom, že na objednanie popravy nemala dôvod, no blízky vzťah a flirt s mafiánskym podnikateľom Mariánom Kočnerom (57) nepopiera. Čítali sa aj jej správy s už odsúdeným sprostredkovateľom Zoltánom Andruskóom. Čo spolu riešili pár mesiacov po ohavnom čine?

Správy, ktoré si Zsuzsová a Andruskó vymenili pol roka po vražde, ukazujú, že jej bol dlžný veľký obnos peňazí. „So Szabim si mohol vysedávať v pizzerii, ale mne dať peniaze, to nie. Tým je povedané všetko. Veľmi som sa sklamala v tebe,“ napísala rozhorčená Zsuzsová. Podobných správ sa našlo v telefóne niekoľko. Napokon obžalovanej rupli nervy. „Už ma to nezaujíma, už je pohár plný. Pošli dnes úrok, do 1. októbra osemtisíc...“ znie jedna zo správ. Zsuzsová uviedla, že to potvrdzuje to, čo už hovorila.

„Mal odo mňa požičané peniaze, dokonca ešte aj v septembri 2018 až do zadržania,“ uviedla obžalovaná. Andruskó nepopiera, že by si požičal, no jeho verzia znie, že dlh splatil vraždou investigatívneho novinára. „Nič som tým nezískala a nič by som tým nezískala. Nemala som dôvod to spraviť. Moja choroba by mi ani neumožňovala, aby som takýto skutok objednala, respektíve vykonala,“ bránila sa Zsu­zsová, ktorá apelovala na svoju panickú poruchu, ktorou trpí.

Advokát Zlatice Kušnírovej Roman Kvasnica uviedol, že ak sa čítajú správy o pôžičkách a úrokoch, tak ide o vraždy, ktoré predchádzali vražde Jána a Martiny a o objednávke vraždy po likvidácii novinára. Zsuzsová, Andruskó aj Tomáš Szabó sú obvinení z prípravy vrážd prokurátora Maroša Žilinku, advokáta Daniela Lipšica a prokurátora Petra Šufliarskeho.