Užitočné rady: Kedy k dopravnej nehode volať políciu?

Po dopravnej nehode treba postupovať hlavne s chladnou hlavou. Môže vám to ušetriť veľa problémov. Viete napríklad, kedy máme k dopravnej nehode volať políciu?

Správny postup riešenia po nehode či kolízii má svoje pravidlá. Ak ich dodržíme, ušetríme si nielen veľa nervov a starostí, ale v konečnom dôsledku aj peňazí. Situácia môže v extrémnom prípade dospieť až do stavu, že poisťovňa bude namietať vinu svojho poistenca a bude požadovať krátenie poistného plnenia.

Príčiny dopravnej nehody

Z pohľadu jednoznačného určenia príčiny dopravnej nehody nie je na škodu vyhotoviť si z miesta niekoľko fotografií. Mala by z nich byť zrejmá nielen pozícia vozidiel po nehode, ale aj pozícia vozidiel na ceste. Toto môže byť dôležité napríklad vtedy, keď ste zastali pred priechodom pre chodcov, alebo na „stopke“. Ak do vás auto narazilo zozadu, vodič môže tvrdiť, že ste na ceste zastavili bez zjavného dôvodu.

Výška škody

Zákon hovorí, že k dopravnej nehode nemusíte volať políciu v prípade, ak výška škody na vozidle nepresiahla zákonom stanovenú sumu. Škoda malého rozsahu, ku ktorej políciu volať nemusíme, je približne do 4 000 €. Berte prosím do úvahy, že túto sumu môže prekročiť aj naoko malá parkovacia škoda. V nárazníkoch sú totiž veľmi často umiestnené rôzne snímače, výstuhy, drahé môžu byť aj svetlá.

Záznam o nehode

Pre rýchlu likvidácie poistnej udalosti je jeho správne a kompletné vypísanie kľúčové. Ak sa ten, kto vám škodu spôsobil, snaží lavírovať a vyhýba sa vypísaniu a podpísaniu záznamu o nehode volajte políciu. Telefón do ruky zoberte aj v prípade, ak sa snaží vyhovárať a nie je ochotný prevziať zodpovednosť. Ak si na jednoznačné priznanie viny nedáte pozor, čaká vás veľmi dlhé dokazovanie.

Pozor na keš platbu

Ak sa s vami chce niekto dohodnúť, má na to dôvod. Bude vám tvrdiť, že sa vlastne nič vážne nestalo, načo strácať čas. Možno stalo, možno nestalo. Aj naoko iba udretý lakeť môže prerásť do vážnejších zdravotných následkov, to isté možno povedať aj v prípade poškodenia vozidla. Ak nemáte o nehode záznam, vinník vám to hneď na druhý deň celkom určite poprie a máte problém. V žiadnom prípade neodchádzajte skôr, než vám dotyčný podpíše správu o nehode. Ak to odmieta, okamžite volajte Políciu.

Vinníci dopravných nehôd

január až máj 2020

- Vodiči nákladných áut - 379

- Vodiči verejnej dopravy - 18

- Chodci - 96

- Moto - 2 404

- cyklisti - 109





Musíte volať políciu ak:

- ak sa niekto zraní alebo zomrie

- dôjde k poškodeniu cesty alebo všeobecne prospešneho zariadenia

- ak je spôsobená škoda prevyšujúca 3 990 eur

- vodič zúčastneného vozidla je pod vplyvom alkoholu alebo návykovej látky

- uniknú nebezpečné veci vodiči nevedia sa dohodnúť na vine

Viac nehôd skončilo tragicky

Denisa Bárdyová, hovorkyňa Prezídia PZ

- Po ukončení mimoriadnych opatrení spojených s pandémiou, sa opäť vraciame na cesty a posilňujeme kontroly, aby sme z ciest čo najviac eliminovali tých, ktorí porušujú predpisy a ohrozujú ľudské životy. Neustále vyzývame vodičov, aby dodržiavali všetky dopravné predpisy, ale práve naopak, prax ukazuje, že aj v tejto mimoriadnej situácii narážame na čoraz väčší počet vodičov jazdiacich pod vplyvom alkoholu. Za prvých 25 týždňov tohto roku sa pri dopravných nehodách ťažko zranilo 334 osôb, čo je o 92 menej ako vlani. Vyhasol život 114 osôb, čo je o 20 viac ako za rovnaké obdobie minulého roka.