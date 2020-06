Speváčka Marika Gombitová prišla o to najcennejšie: Prežívam neopísateľný žiaľ

Marika Gombitová (63) prežíva obrovský smútok.

Prišla totiž o svojho milovaného psíka, ktorý bol jej dlhoročným každodenným spoločníkom. Bišóniky Láska a Lucky, ktoré jej roky robili spoločnosť, znamenali pre speváčku vždy veľmi veľa a boli jej rodinou. Práve tieto dva milé chlpáče jej dávali lásku a energiu do života, ktorú niekedy speváčka strácala. Žiaľ, Gombitovej sa v uplynulých dňoch zrútil svet. Po Luckym zostalo len prázdne miesto v srdci a prenádherné spomienky.

Bišóniky Lucky a Láska patrili nerozlučne do speváčkinej blízkosti už roky a Gombitová si vytvorila so psíkmi veľmi silné puto. Preto keď jeden z nich opustil tento svet, speváčku jeho odchod veľmi zranil. „Prežívam obrovský neopísateľný žiaľ. Pred pár dňami ma navždy opustil môj milovaný psíček Luckynko. Odišiel do psieho nebíčka náhle v noci doma na zlyhanie srdiečka,” napísala na sociálnej sieti zronená Gombitová, ktorá pre veľký smútok nedokázala o strate milovaného psíka viac hovoriť. Speváčkina manažérka, priateľka a opatrovateľka v jednej osobe Eva Kožejová reagovala na stratu Luckyho len dvoma slovami, ktoré však hovoria za všetko: „Máme smútok.“

O tom, že biely bišónik prirástol speváčke k srdcu a jeho stratu nesie vskutku ťažko, svedčí aj jej láskyplné vyznanie. „Ďakujem ti, Lucky, za všetky tie krásne chvíle s tebou a lásku, čo si mi neustále dával. Navždy budeš v mojom srdci,” vyjadrila svoje city Gombitová, ktorú môže v ťažkých chvíľach potešiť azda len to, že jej drahý Lucky je už šťastný za pomyselným Dúhovým mostom. Podľa dávnej povesti totiž práve na toto miesto odchádzajú po smrti zvieratká a nachádzajú tam nádherný zvierací svet.

Musela rušiť koncerty

Odchod jej milovaného psíka však nie je jedinou boliestkou, s ktorou sa musela Gombitová vyrovnať. Napriek tomu, že sa na verejnosti objavila naposledy na pohrebe Karla Gotta († 80) v Prahe, na Slovensku v tichosti bez veľkého haló pripravovala svoje decembrové koncerty. Pre pandémiu ich však musela zrušiť. „Vzhľadom na to, že do konca roka 2020 nemôžeme očakávať povolenie hromadných akcií s kapacitou vyššou ako 1 000 ľudí, sa moje plánované česko-slovenské turné Vyznanie v pôvodne avizovaných termínoch neuskutoční, priznala pred časom Marika, ktorá však má predsa len malý dôvod na radosť. „Slovenské koncerty už majú svoje nové termíny,“ dala vedieť speváčka.